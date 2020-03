Coronavírus: casos confirmados sobem para 291 no Brasil; acompanhe ao vivo

O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira 17 que cresceu de 234 para 291 o número de casos confirmados do novo coronavírus no país, o que representa um aumento de 34%. De acordo com levantamento diário da pasta 8.819 pessoas são monitoradas por suspeitas de estarem infectadas e outros 1.890 casos já foram descartados.

Acompanhe ao vivo a coletiva:

Nesta terça-feira também foi confirmada a primeira morte por Covid-19 no país. Trata-se de um homem de 62 anos, diabético e com quadro de hipertensão. O óbito foi registrado no Estado de São Paulo. De acordo com o Ministério da Saúde, 10% dos pacientes estão hospitalizados.

A maioria dos casos confirmados no Brasil ainda é importada (57%). Oito estados – Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo – têm casos de transmissão local (quando é possível rastrear quem foi o transmissor da infecção) e duas cidades – Rio de Janeiro e São Paulo – têm transmissão comunitária (quando já não é possível identificar a trajetória da infecção). A idade média dos infectados é de 42 anos e homens e mulheres são afetados na mesma proporção.

