EUA: Nova York e a Flórida estão em situações opostas na pandemia

Após cerca de quatro meses de pandemia da Covid-19 os estados americanos de Nova York e da Flórida trocaram de papéis e nem parecem mais integrar o mesmo país. Nova York, antes considerado o epicentro dos surtos da Covid-19 – bem como o restante do nordeste dos Estados Unidos – , tem registrado cada vez menos casos, enquanto que, nos estados do sul, como a Flórida, novos focos de disseminação da doença estão em ascensão.

O New York Times estima que, dentre os 11 estados americanos onde o número de novos casos per capita diários estagnou-se ou caiu nos últimos 14 dias, sete estão no nordeste do país. As autoridades de Nova York não registram aumentos significativos no número de novos casos por dia desde a segunda metade de maio.

Em contrapartida, considerando o mesmo período, todos os cinco estados em que os novos casos per capita diários mais cresceram estão no sul dos Estados Unidos. Os três estados mais populosos do país — Flórida, Texas e Califórnia — passam por um crescimento vertiginoso do número de novos casos por dia desde meados de junho, ameaçando uma segunda onda da Covid-19 no chamado cinturão do sol.

A situação fez os Estados Unidos como um todo quebrarem recordes no número de casos diários por onze vezes seguidas, chegando a 75.600 infecções reportadas na quinta-feira, 16, segundo o Times.

Dentre os principais motivos para a dissonância entre o nordeste e o sul dos Estados Unidos, destaca-se a intensidade com as quais as autoridades estaduais tem testado suas populações.

Como já dizia o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, em março: “Temos uma mensagem simples para todos os países: teste, teste, teste”, em respeito à importância da testagem e do isolamento em casos positivos da Covid-19 para monitorar a doença e conter os surtos.

Segundo o Times, os Estados Unidos realizam cerca de 35% dos testes considerados necessários. Apenas nove estados, sendo sete no nordeste, cumprem com a meta de testes diários. Com exceção dos estados da Pensilvânia, de Rhode Island e de Delaware, todo o nordeste americano está acima da meta. Em contra partida, nenhum dos estados do sul, nem da costa oeste, estão próximos de alcançar suas metas de testes diários, que variam de acordo com o tamanho da população.