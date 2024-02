EUA: Mulher é acusada de matar bebê de um mês ao colocá-lo no forno

Uma mulher foi presa na sexta-feira, 9, por matar seu bebê de um mês ao colocá-lo no forno, no estado de Missouri, nos Estados Unidos. A polícia de Kansas City respondeu a uma denúncia de “uma criança que não respirava”. Ao chegar à casa, no bairro de Manheim Park, os agentes “observaram aparentes queimaduras no corpo da vítima”, mostram os documentos do processo. O Corpo de Bombeiros foi, então, acionado e declarou a morte da criança no local.

Os detetives encontraram a vítima em uma cadeirinha, apresentando “lesões térmicas em várias partes do corpo”. Devido ao intenso calor, as roupas derreteram, assim como a fralda, e um cobertor foi encontrado com marcas de queimadura. A mãe do bebê, Mariah Thomas, de 26 anos, diz nos registros que teria ido “colocar a criança para tirar uma soneca e acidentalmente a colocou no forno em vez do berço”.

Horas depois, ela ligou desesperada para a avó do bebê admitindo que havia confundido o forno com o berço. Em seguida, o avô foi comunicado por um telefonema da esposa, que apenas disse que “algo estava errado com o bebê”, de acordo com os autos. Eles moravam com a filha na casa em que o crime foi registrado. Caso seja condenada, Thomas poderá receber uma pena de até 10 anos de reclusão ou prisão perpétua, como permite a legislação do Missouri.

“Agradecemos a todos os socorristas que trabalharam nesta cena e aos promotores que foram ao local para apresentar essas acusações”, afirmou o promotor do condado de Jackson, Jean Peters Baker, em comunicado. “Reconhecemos a natureza horrível desta tragédia e os nossos corações estão oprimidos pela perda desta vida preciosa. Confiamos que o sistema de justiça criminal responderá adequadamente a estas terríveis circunstâncias”.