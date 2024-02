Turista brasileira é baleada em loja na Times Square, em Nova York

Uma turista brasileira de 37 anos foi baleada na quinta-feira, 8, na Times Square, principal ponto turístico de Nova York, durante uma tentativa de furto na loja de artigos esportivos JD Sports por volta das 19h, informou o jornal americano The New York Post. Até o momento, o autor do disparo encontra-se foragido. A brasileira, que não teve a identidade divulgada, foi levada ao hospital em condição estável.

O autor do disparo, segundo o jornal, seria um jovem suspeito de furto que atirou contra a segurança do estabelecimento, mas acabou atingindo a brasileira. Nesta sexta-feira, 9, o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) estabeleceu uma recompensa de aproximadamente R$50 mil por informações em troca de informações que ajudem na captura.

O suspeito, segundo as autoridades locais, era um homem com idade entre 15 e 20 anos que usava roupa branca. Além dele, outros dois jovens foram vistos empacotando itens, como tênis, no segundo andar, informou o chefe do Departamento de Polícia de Nova York, John Chell.

No momento do roubo, um segurança tentou parar dois deles no saguão, onde conseguiu arrancar uma sacola com produtos roubados. Neste momento, o suspeito vestido de branco sacou uma arma e atirou na direção da funcionária que acabou atingindo a turista.