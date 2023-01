EUA: ataque a tiros no Dia de Martin Luther King deixa oito feridos

Oito pessoas foram feridas em um tiroteio durante uma festa na segunda-feira 16, no Dia de Martin Luther King Jr., na Flórida. Segundo o Gun Violence Archive, um relatório em tempo real da violência armada nos Estados Unidos, este é o 30º caso de tiroteio em massa no país em 2023.

As autoridades afirmaram que apenas uma pessoa ficou gravemente ferida durante o evento, os outros sete também foram baleados. Mais quatro pessoas se machucaram por conta do pânico instaurado. A festa foi divulgada como um evento familiar com DJ e músicas ao vivo.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, diversas pessoas dançavam em cima dos seus carros quando os tiros começaram a ser disparados, deixando todos em estado de surpresa. Nas imagens feitas por testemunhas, as famílias que estavam presentes nos locais pegam seus filhos pela mão e começam a correr para longe do tiroteio.

🇺🇲 Eight people, including a child, were injured in a shooting at a Martin Luther King Day event in Florida, local media reported. Previously, the shooting began due to a conflict between those present. One of the victims is in critical condition. pic.twitter.com/Y3T1sMNqnm — marina alikantes (@Marianna9110) January 17, 2023

“Enquanto os tiros eram disparados, as pessoas corriam em todas as direções”, disse o vice-chefe do gabinete do xerife local, Brian Hester, durante uma entrevista coletiva. “Havia pessoas deitadas atrás de carros, atrás de qualquer coisa. Foi meio difícil dizer quem era a vítima e quem estava apenas se escondendo naquele momento.”, acrescentou.

De acordo com Hester, o tiroteio parecia uma disputa entre dois grupos. Ele ainda disse que era lamentável e triste que, durante a celebração de “que representa a paz e a igualdade”, uma briga resultou em uso de violência armada.

O incidente ocorreu apenas algumas horas depois que seis pessoas, incluindo uma adolescente de 17 anos e seu bebê de seis meses, foram mortas em outro ataque a tiros na segunda-feira, em Goshen, na Califórnia.

“Acreditamos que não foi um ato aleatório de violência. Acreditamos que o alvo era uma família”, disse o xerife local, Mike Boudreaux. Ele afirmou que os policiais foram chamados à residência de madrugada e encontraram duas pessoas mortas e mais quatro pessoas, entre elas um homem ferido, que morreu mais tarde no hospital. Os outros sobreviventes foram retirados da casa.

Um tiroteio de massa ocorre quando pelo menos quatro pessoas, sem incluir o agressor, são mortas ou feridas. Ao menos 1.943 pessoas morreram no país devido à violência armada no ano passado. Dos mortos, 88 eram menores de 17 anos.

Estes tiroteios ocorreram ao mesmo tempo que defensores da reforma das armas temem que a nova maioria republicana na Câmara impeça o progresso do projeto de lei bipartidário assinado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que fortalece restrições de armas de fogo.

Mesmo que os senadores democratas consigam aprovar regulamentos adicionais sobre as armas, o recém-eleito presidente da Câmara, o republicano Kevin McCarthy, pode tentar impedir que o projeto seja votado.