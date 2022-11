EUA: 6 milhões portavam arma de fogo diariamente em 2019, o dobro de 2015

Um novo estudo publicado na revista científica American Journal of Public Health nesta sexta-feira, 25, calculou que seis milhões de americanos carregavam uma arma com eles diariamente em 2019, o dobro do número registrado em 2015.

A nova estimativa destaca uma mudança que ocorre há décadas nos padrões de posse de armas nos Estados Unidos, com porcentagem crescente de proprietários afirmando que as utilizam para autodefesa, e não para caça ou recreação.

Em um caso histórico neste ano, a Suprema Corte anulou uma lei do estado de Nova York que impunha limites estritos ao porte de arma e determinou pela primeira vez na história do país que os americanos têm o direito constitucional de portar uma arma para defesa pessoal fora de casa.

Embora pesquisas recentes mostrem que quase um terço dos americanos adultos dizem ter uma arma, a porcentagem daqueles que escolhem portá-la regularmente em público é menor – cerca seis milhões afirmam que carregam armas consigo diariamente.

O porte público parece ter aumentado consideravelmente nos últimos anos. Um estudo que utilizou a mesma metodologia em 2015 apontou que três milhões de adultos saíam de casa com suas armas diariamente e nove milhões por pelo menos uma vez no mês.

Segundo o professor de epidemiologia da Universidade de Washington e principal autor do estudo, Ali Rowhani-Rahbar, esse número deve ser ainda maior em 2022, principalmente devido ao aumento recorde na venda de armas durante a pandemia.

Evidências apontam que o aumento de ataques com armas está ligado a leis permissivas no país.

De acordo com o estudo, a maioria daqueles que optaram por portar uma arma em público em 2019 viviam nos estados do sul do país, e quatro em cada cinco eram homens, enquanto três em cada quatro eram brancos.

Outros fatores demográficos, como renda e escolaridade, não tiveram tanta influência nos dados finais – um em cada quatro tinha renda superior a US$ 10 mil dólares por mês (R$ 53.000), e quase um terço havia se formado no ensino superior. Apenas 8% dos proprietários estavam no nível de renda mais baixo, ganhando menos de US$ 2 mil por ano (R$ 10.700).

O aumento do número de americanos que porta armas de fogo ocorre à medida que os Estados Unidos aprovam leis para facilitar o porte em público, com dezenas de estados removendo a exigência de uma “autorização de porte oculto” para cidadãos que andam armados.

Com a decisão da Suprema Corte, até estados que possuem leis mais rígidas sobre o tema, como Nova Jersey e Califórnia, estão em processo de flexibilização. Todas as pesquisas relacionadas ao porte de armas, no entanto, são estatísticas não oficiais, uma vez que o governo americano não realiza nenhum tipo de levantamento em relação a isso, como número de vendas anuais ou portes por região.