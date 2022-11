EUA: Ataque a tiros em mercado Walmart deixa sete mortos na Virgínia

Um ataque a tiros dentro de um mercado Walmart deixou pelo menos sete mortos na noite de terça-feira 22, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, de acordo com as autoridades locais. Este é o segundo tiroteio em massa no país nos últimos três dias. No último sábado, cinco pessoas foram mortas em uma boate LGBTQ+ no Colorado.

De acordo com o porta-voz do Departamento de Polícia da cidade de Chesapeake, local do incidente, o agressor foi encontrado morto dentro do mercado e não teve seu nome divulgado. Autoridades confirmaram um total de sete mortes, mas o número de feridos não foi esclarecido.

+ Atirador de boate LGBT nos EUA é acusado de homicídio e crime de ódio

Os policiais responderam à denúncia de tiroteio por volta das 22h (00h de Brasília), cerca de 45 minutos antes do fechamento do estabelecimento, e quando chegaram encontraram vários mortos e feridos. O porta-voz informou que ainda não é possível definir se o atirador era um funcionário do Walmart, nem como ele foi morto, e acrescentou que nenhum tiro foi disparado pela polícia.

“Estamos orando pelos afetados e pela comunidade. Estamos trabalhando em estreita colaboração com a aplicação da lei e estamos focados em apoiar nossos associados”, disse o Walmart em comunicado nesta quarta-feira, 23.

O incidente ocorre três dias depois que um ataque a tiros deixou cinco mortos em uma boate LGBTQ+ no Colorado. Uma semana antes, três membros do time de futebol americano da Universidade da Virgínia foram mortos em Charlottesville, também na Virgínia, por um ex-jogador que os atacou em uma garagem.

+ EUA: Tiroteio em universidade deixa ao menos três mortos

Grandes estabelecimentos comerciais têm sido cada vez mais visados por atiradores nos últimos anos. Em 2019, um homem de 21 anos perseguiu clientes em um Walmart em El Paso, Texas, deixando 23 mortos e 26 feridos. Em maio deste ano, um adolescente em Buffalo abriu fogo contra as pessoas em um supermercado, ataque que terminou com a morte de 10 pessoas e três feridos.

Na Virgínia, os policiais passaram a madrugada desta quarta-feira dentro do Walmart procurando por mais vítimas e receberam ajuda de autoridades federais para ampliar as investigações. Por ser um mercado muito grande, o local tem várias áreas que provavelmente serviram como esconderijos para clientes que fugiram do atirador.

“As pessoas podem ficar com medo, podem estar se escondendo. Queremos garantir que todos sejam contabilizados”, disse a polícia.

A cidade de Chesapeake tem cerca de 250 mil habitantes e fica próximo da costa atlântica da Virgínia e da fronteira com a Carolina do Norte.

+ Por que os EUA têm tantos tiroteios em massa?

Por meio de comunicado, o senador do estado, o democrata Mark Warner, disse estar “enojado” com os relatos de mais um tiroteio em massa no país. A outra senadora, também do Partido Democrata, Louise Lucas, disse por meio do Twitter que estava “com o coração absolutamente partido”.

“Não vou descansar até encontrarmos as soluções para acabar com essa epidemia de violência armada em nosso país que já tirou tantas vidas”, completou.