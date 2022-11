EUA: Tiroteio em universidade deixa ao menos três mortos

Um homem armado matou pelo menos três pessoas e feriu outras duas no campus principal da Universidade da Virgínia, em Charlottesville, nos Estados Unidos, no domingo 13. O suspeito, um estudante da instituição, continua foragido, disse o presidente da universidade, Jim Ryan, em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 14.

O campus inteiro foi aconselhado a se proteger e permanecer no local por volta das 22h40, após uma denúncia de tiroteio à polícia. A universidade continua em confinamento total enquanto as autoridades procuram o suspeito.

O autor do tiroteio foi identificado pela polícia como Christopher Darnell Jones Jr. De acordo com a polícia, acredita-se que ele esteja armado e seja perigoso.

The UVA Police Department is looking for Christopher Darnell Jones regarding the shooting incident that occurred on the grounds of the University of Virginia. Call 911 if seen, do not approach. pic.twitter.com/mKcxF6ksxw

— UVA Police Department (@UVAPolice) November 14, 2022