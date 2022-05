Em 48 horas, EUA somam ao menos quatro tiroteios com vítimas fatais

Ao menos quatro tiroteios com vítimas fatais foram registrados em diferentes regiões dos Estados Unidos ao longo deste fim de semana, 14 e 15 de maio. A série de ataques começou na tarde de sábado, quando 10 pessoas foram mortas após um homem abrir fogo dentro de um supermercado na cidade de Buffalo, no estado de Nova York. O criminoso, que foi preso, vestia roupas de estilo militar e transmitiu o tiroteio na internet.

No sábado a noite, 21 pessoas foram atingidas ou feridas em três ataques que ocorreram em Milwaukee, no estado de Wisconsin, nas proximidades da arena onde acontecia o jogo de basquete entre Milwaukee Bucks e Boston Celtics, pelos playoffs da NBA. Segundo a polícia local, que impôs um toque de recolher às 11h da noite durante o fim de semana, foram três homens mortos nos tiroteios, de 17, 21 e 28 anos. Não está claro se os ataques possuem relação entre si.

Já no domingo, duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas em tiroteio num mercado de pulgas de Houston, Texas. Segundo o gabinete do xerife do Condado de Harris, as mortes são oriundas de uma briga entre cinco homens no meio do mercado, onde estavam milhares de pessoas. Os três feridos foram hospitalizados em estado crítico.

Também na tarde de domingo, uma pessoa morreu e outras cinco foram feridas — quatro em estado grave — por um homem que abriu fogo numa igreja de Laguna Woods, na Califórnia. O principal suspeito foi detido pela polícia local e teve a arma do crime apreendida.