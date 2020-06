EUA: 19 estados registram aumento de casos após reabertura

Ao menos 19 estados americanos registraram um aumento no número de novos casos de Covid-19, a doença causada pelo coronavírus, após terem começado a relaxar as restrições de distanciamento social decretadas em março. Nove estados têm aumento substancial nas hospitalizações.

No Arizona, o governo pediu aos hospitais que ativem os planos de emergência para uma segunda onda. No momento, os Estados Unidos contabilizam 1,9 milhão de infectados e cerca de 112.000 mortos.

Segundo o jornal The Washington Post, o número de hospitalizações no Arizona subiu de 833 para 1.243, um aumento de 49%, em menos de duas semanas. O estado contabiliza 28.296 casos de Covid-19. Em seu pico, no dia 23 de maio, 78% das UTIs ficaram ocupadas. Nesta segunda-feira 8, a taxa de ocupação era de 76%.

Na sexta-feira 5, a provedora de planos de saúde Banner Health confirmou que as UTIs no Arizona estavam próximas de sua capacidade máxima. “Entendemos que a Covid-19 ainda está em nossa comunidade, e esperamos ver um aumento de casos” enquanto o estado começa a se reabrir, disse o Departamento de Saúde do Arizona no Twitter.

No dia 25 de maio, é comemorado o Memorial Day nos Estados Unidos, um dos mais importantes feriados nacionais que celebra a memória dos soldados americanos mortos em combate no exterior. A data foi celebrada neste ano com aglomerações em pontos turísticos, apesar das restrições impostas pelo coronavírus. A movimentação já levantava preocupações de autoridades sanitárias quanto a uma nova onda de contágio.

Em Arkansas, que reportou até o momento 10.080 casos, o número de hospitalizações subiu de 92 em 25 de maio para 173 nesta quarta-feira, 10, um aumento de 88%.

O Texas, que foi um dos primeiros estados a iniciar a reabertura, reportou um aumento de 36% no número de hospitalizações em menos de duas semanas. Nesta quarta-feira, o estado tem 2.056 pessoas hospitalizadas, em comparação as 1.511 no dia 25 de maio.

O aumento no número de hospitalizações segue o mesmo padrão nos estados da Carolina do Norte e do Sul, Oregon, Utah e Mississipi. Apesar do aumento de casos em 19 estados, ao menos 24 regiões americanas registraram queda no número de novos pacientes. Outros sete estados mantém uma contagem estável, sem grandes alterações.

Além do feriado, os protestos contra a violência policial e por justiça a George Floyd, afrodescendente morto após ter sido asfixiado por um policial branco quando já estava sob custódia, também ascendem um alerta quanto a intensificação da nova onda de infecções.

A pandemia da Covid-19 começou a desacelerar na maioria dos países europeus e na Oceania, como a Nova Zelândia, que decretou estar livre da doença, mas o vírus segue se espalhando em velocidades cada vez maiores pelo mundo. O Brasil se tornou um dos principais focos da doença, se aproximando da marca dos 800.000 casos. Em todo o planeta, mais de 7 milhões de pessoas foram infectadas e 411.000 perderam suas vidas.