Covid-19: Espanha evita turismo britânico, mas abre portas para Alemanha

O Ministério das Relações Exteriores da Espanha afirmou nesta terça-feira, 9, que não está discutindo um corredor de viagem com o Reino Unido, mas permitirá que cerca de 11.000 turistas alemães visitem as Ilhas Baleares duas semanas antes de reabrir oficialmente suas fronteiras.

Países europeus estão criando planos para retomar o turismo de verão no continente durante a pandemia de coronavírus. Regiões que conseguiram controlar a Covid-19 e viram os números de casos diários caírem, como a Espanha, a Alemanha e a Grécia, já anunciaram a futura reabertura das fronteiras, apesar dos temores de ressurgimento da doença.

A indústria do turismo, paralisada com os bloqueios para conter a propagação do vírus, é responsável por 10% da economia da União Européia e emprega 12% de todos os trabalhadores registrados.

Contudo, onde o coronavírus ainda é ativo, a possibilidade de receber turistas ainda é nebulosa. Na segunda-feira 8, o Reino Unido – que apesar da queda consistente reporta mais de 1.200 casos diários – impôs uma quarentena obrigatória de 14 dias aos visitantes estrangeiros.

Um grupo de turismo do Reino Unido disse que corredores turísticos, acordos que permitem movimentos irrestritos entre países, seriam abertos a partir de 29 de junho. Só que a embaixada britânica em Madri disse que o governo ainda não havia discutido a proposta com as demais nações europeias.

Portugal disse que está articulando um acordo para abrir suas portas aos britânicos, sem a necessidade de realizar quarentena, mas a Espanha não tem planos de fazer o mesmo, segundo o Ministério das Relações Exteriores.

Severamente afetada pela pandemia, a Espanha controlou as infecções durante os meses de abril e maio, registrando na segunda-feira 8 apenas 167 novos casos. Mesmo assim, adotou uma abordagem mais rigorosa do que outros países e planeja começar a abrir suas fronteiras para visitantes estrangeiros apenas em julho.

“A Espanha pediu uma abordagem comum [da União Europeia] para abrir as fronteiras. Se isso não for feito, estabelecerá seus próprios critérios”, disse o Ministério das Relações Exteriores.

A exceção, no entanto, será a Alemanha. O país ibérico permitirá que 10.900 alemães visitem o arquipélago das Ilhas Baleares entre 15 e 29 de junho, como parte de um programa piloto de retomada do turismo, disse a líder regional Francina Armengol em coletiva de imprensa.

Turistas deverão fornecer informações de saúde e detalhes de contato, para facilitar o rastreamento de infecções, caso necessário. Além disso, serão submetidos a verificações de temperatura na chegada. A menos que apresentem sintomas, serão isentos de quarentena ou testes.

“Escolhemos a Alemanha porque é nossa principal fonte de turistas e porque seus níveis epidemiológicos são semelhantes aos nossos”, disse Armengol.

A Alemanha, citada como exemplo na resposta à pandemia, teve menos de 9.000 mortes pela Covid-19, enquanto o número de mortos do Reino Unido de 40.966 é o mais alto da Europa. A Espanha teve 27.136 mortes.

(Com Reuters)