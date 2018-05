Estudante do Texas será acusado por assassinato premeditado

O estudante Dimitrios Pagourtzis, de 17 anos, será acusado à Justiça por assassinato premeditado de dez pessoas, afirmou o governador do Texas, Greg Abbott à imprensa. Pagourtzis abriu fogo na manhã desta sexta-feira 18 dentro do prédio de uma escola secundária de Santa Fé, no Texas. Outras doze pessoas teriam sido feridas.

Ele era estudante da escola e ex-membro do seu time de futebol americano. Entre as vítimas de Pagourtzis estão nove estudantes e um professor. A identidade deles ainda não foi divulgada.

Pagourtzis teria usado uma pistola e um revólver, ambas de propriedade de seu pai, em seu ataque. Teria também se valido um fuzil AR-15 e de bombas caseiras feitas com tubos e panelas de pressão, que foram encontrados por policiais. Dois seguranças da escola o teriam confrontado antes do início dos disparos, iniciados em uma sala de aula de Artes.

O estudante estava vestido com uma camiseta na qual estava escrito “Born to Kill” (nascido para matar, em inglês, e também título de um filme de 1987) e com um casaco coberto de broches quando ingressou na escola, hoje.

Em um texto postado no Facebook, ele explicara que os enfeites no casaco representavam a “bravura” e as “táticas de kamikaze” – uma referência aos pilotos japoneses suicidas do final da II Guerra Mundial. No Instagram, o jovem havia postado também foto de uma arma e uma faca sobre uma cama.

Este é o terceiro ataque em escolas dos Estados Unidos nos últimos sete dias e o 22º desde o começo deste ano.