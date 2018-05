Trump diz “oi” para vítimas de atirador do Texas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu ao mais recente massacre em seu país, nesta manhã, com sua costumeira saudação para episódios como esse: “Oi, estou com vocês neste trágico momento e estarei com para sempre”.

Até o momento, dez mortes foram confirmadas pela polícia de Santa Fé, no Texas, como resultado da artilharia aberta por dois atiradores em uma escola secundária na manhã de hoje (18). Segundo a polícia local, há feridos, entre os quais uma estudante que levou um tiro na perna.

Trump afirmou que seu governo “fará tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar as vítimas e seus familiares” e se disse “muito, muito triste” com a tragédia. Mas não indicou seu atendimento aos apelos recorrentes em todo o país por controles mais efetivos sobre a venda de armas a civis.

“Isso está acontecendo há tempo demais no nosso país. São muitos anos. Muitas décadas, agora”, afirmou. “Nós lamentamos pelas perdas terríveis de vidas e enviamos o nosso apoio a cada pessoa afetada por esse ataque absolutamente horrível”, afirmou, em pronunciamento televisionado.

Este é o terceiro ataque em escolas dos Estados Unidos nos últimos sete dias e o 22º desde o começo deste ano. Há uma semana, Trump discursou no evento anual da Associação Nacional do Rifle (NRA, na sigla em inglês), um dos mais poderosos lobbies do país. Seu comparecimento ao evento foi considerado um apoio integral à causa da entidade, contrária a qualquer tipo de restrição ao comércio de armas.

O jornal Washington Post realizou um estudo sobre a violência armada em escolas dos Estados Unidos e concluiu que mais de 212 mil crianças em 200 instituições de ensino do país foram expostas a tiroteios durante período de aula. Esses mesmos tiroteios causaram a morte de 131 estudantes, educadores e outros pessoas e ferimentos em outras 274.