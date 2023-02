Estátua de Hércules é encontrada no esgoto de Roma

Durante os reparos no sistema de esgoto sob um parque em Roma, trabalhadores encontraram, nesta quarta-feira, 1, uma estátua de Hércules da Roma Antiga. A relíquia data do período imperial romano (27 a. C a 476 d. C) e foi encontrada perto da Via Ápia, uma das estradas mais ilustres da Itália.

Nas redes sociais, autoridades do parque regional da Via Ápia declararam que a obra no esgoto “nos reservou uma grande surpresa: uma estátua de mármore em tamanho natural que, devido à presença do casaco de leão cobrindo sua cabeça, certamente podemos identificar como uma figura que representa Hércules”.

A descoberta aconteceu durante o reparo de canos de esgoto que desabaram e causaram desníveis e desmoronamentos na área. Como é comum em Roma, as escavações, que chegaram até 20 metros de profundidade, foram acompanhadas por arqueólogos.

Em 2022, houve outros dois casos de antigas relíquias sendo encontradas na Itália e na Grécia. Em junho, a cabeça de uma antiga estátua de Hércules foi descoberta na ilha de Anticítera, na Grécia. O objeto foi encontrado dentro de um navio cargueiro, considerado “o naufrágio mais rico do mundo”, em uma área tão profunda que os mergulhadores só conseguem ficar cerca de 30 minutos debaixo d’água.

Em novembro, outras 24 estátuas de bronze parcialmente submersas foram descobertas em uma rede de banhos construída pelos etruscos na Toscana. Os artefatos, que têm cerca de 2.300 anos, foram preservados por milhares de anos devido à lama e água fervente no subsolo.

As estátuas incluem um efebo deitado ao lado de Hygeia, deusa da saúde, que tem uma cobra enrolada em seu braço. Essa descoberta foi considerada a mais significativa de seu tipo em 50 anos.

