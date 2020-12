Estados Unidos superam 300 mil mortos por Covid-19

Os Estados Unidos alcançaram nesta segunda-feira 14 a marca de 300.000 mortos pelo novo coronavírus. O novo recorde acontece apenas um mês do país bater 250.000 vítimas fatais e no dia em que iniciou-se a imunização em massa da população.

Segundo informações divulgadas pelo Centro de Controle de Doenças (CDC), as mortes por coronavírus já são a principal causa de mortes no país, ultrapassando as doenças cardíacas.

Epidemiologista do Hutchison Cancer Research Center, de Seattle, Trevor Bedford fez uma previsão sombria. Como os Estados Unidos tiveram 200.000 novos casos diários nos últimos 22 dias, isso significa uma previsão de 3.000 mortes diárias nas próximas quatro semanas.

A imprensa americana chamou atenção para o elevadíssimo número de fatalidades. De acordo com o jornal The New York Times, as mortes por coronavírus já superam o número de vítimas de toda a Segunda Guerra Mundial.

Ainda de acordo com o jornal, é possível que o país alcance a marca de 400.000 mortos. A estatística final, porém, dependerá da adesão da adesão dos americanos à vacinação.