Estados Unidos aplicam primeira dose da vacina contra Covid-19

Os Estados Unidos iniciaram na manhã desta segunda-feira 14 a imunização em massa contra o novo coronavírus. A primeira dose da vacina produzida pela Pfizer e BioNTech foi aplicada na enfermeira Sandra Lindsay, no Centro Médico Judaico, em Long Island, Nova York.

A campanha de vacinação só pôde ter início após a FDA, a agência sanitária dos Estados Unidos, ter autorizado a vacina da Pfizer e BioNTech na sexta-feira. De início, três milhões de doses serão aplicadas em grupos preferenciais, sobretudo nos profissionais de saúde.

“Acredito que esta é a arma que vai acabar com a guerra”, disse o governador de Nova York, o democrata Andrew Cuomo, nesta pouco antes da primeira dose do imunizante ser aplicada.

Pelo Twitter, o presidente do país, Donald Trump, também comemorou. “Primeira vacina administrada. Parabéns Estados Unidos! Parabéns mundo!”, disse o presidente.

Trump e Cuomo travaram uma batalha política durante a pandemia. O governador acusa Trump de não agir por uma resposta unificada à pandemia.

Já a Casa Branca tenta associar as ações do governador à piora da situação econômica do país, além de acusar o democrata de levar pânico a população.

Os Estados Unidos foram o país mais infectado pela pandemia. Segundo os números da Johns Hopkins University, são 16.258.573 casos e 299.193 mortes.