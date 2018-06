O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) ameaçou realizar “um massacre como nunca antes visto” durante a Copa do Mundo 2018 na Rússia. Um vídeo divulgado pelo grupo em canais e chats extremistas mostra drones bombardeando estádios de Sochi, onde a Seleção Brasileira está alojada nesta primeira fase e onde jogará no domingo contra a Suíça.

A ameaça foi feita nesta sexta-feira (15), um dia depois da abertura do mundial. As filmagens trazem imagens panorâmicas de diversos estádios de Sochi e, logo em seguida, os mostram bombardeados por drones. O atentado seria uma vingança contra o presidente russo, Vladimir Putin, devido ao seu apoio militar ao governo da Síria.

Especialistas acreditam que o vídeo, lançado como forma de propaganda, seria apenas uma fantasia. Mas não descartam a ação de “lobos solitários” durante o evento. O Estados Islâmico estaria orientando jihadistas a agirem durante a Copa do Mundo, sugerindo o ataque a shopping centers, restaurantes e áreas públicas.

O maior temor de Moscou está no retorno à Rússia de seus próprios cidadãos que se juntaram ao EI justamente para cometer os ataques. Antes do mundial, a Rússia frustrou alguns planos de atentado do grupo em Moscou. Em outras ocasiões, o grupo postou imagens de propaganda prometendo atacar a sede do maior evento esportivo do mundo. J

Já prevendo essas ameaças, a Rússia reforçou sua segurança. O Estado Islâmico também chegou a pedir para que seus jihadistas agissem durante a Copa do Mundo no Brasil, em 2014.