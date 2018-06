Em qual continente fica a Rússia?

Por causa de suas enormes dimensões, o território do país está localizado em dois continentes: parte no leste da Europa e parte no norte da Ásia. Por isso, é muito comum ouvir que ele faz pare da Eurásia.

Qual o tamanho da Rússia?

A nação possui a maior extensão territorial do mundo – são 17.075.400 km². A Rússia é, portanto, cerca de duas vezes o tamanho do Brasil, que possui 8.514.876 km² e é o quinto maior país do planeta.

A Rússia é dividida em Estados e Regiões como o Brasil?

A Rússia é dividida em um total de 85 unidades federais, entre as quais são: 21 repúblicas, 9 territórios, 48 províncias, cidades federais de Moscou e de São Petersburgo, uma província autônoma (Evréiskaia, Judaica) e 9 distritos autônomos.

Quantos fusos horários existem na Rússia?

Ao todo, existem 11 fusos horários na Rússia. Assim, quando é meio-dia no exclave de Kaliningrado, encostado na Polônia, na Europa central, já são 11 horas da noite nas cidades do extremo leste.

Qual a menor distância entre a Rússia e os Estados Unidos?

A menor distância entre o território russo continental (em seu extremo leste) e os Estados Unidos é de aproximadamente 88 quilômetros. No entanto, no oceano entre o Alasca e a Rússia, conhecido como Estreito de Bering, existem duas pequenas ilhas chamadas Big Diomede (russa) e Little Diomede (americana). O trecho de água entre as duas tem apenas 4 quilômetros, apesar de uma diferença horária de 21 horas.

Quanto tempo leva para atravessar a Rússia de ponta a ponta de avião?

O voo doméstico mais longo na Rússia é entre Khabarovsk, localizada a cerca de 30 quilômetros da fronteira com a China, e Sochi. A viagem demora por volta de 9h30 e percorre 6.900 quilômetros — é uma distância equivalente à que separa São Paulo e Orlando, na Flórida; ou São Paulo e Johannesburgo, na África do Sul.

Qual a distância da ferrovia trans-siberiana entre Moscou e Vladivostok?

Conhecida como trans-siberiana, a ferrovia entre Moscou e Vladivostok (rota principal) possui 9.288 quilômetros de extensão, cruza 7 fusos horários e sua travessia pode ser feita em até 8 dias de viagem.

Quantos países fazem fronteira com a Rússia?

A Rússia faz fronteira com 14 países: Azerbaijão*, Bielorrússia*, China, Estônia*, Finlândia, Georgia*, Cazaquistão*, Coreia do Norte, Letônia*, Lituânia*, Mongólia, Noruega, Polônia e Ucrânia*. Oito desses países (marcados com asterisco), foram também parte da extinta União Soviética.

Qual é a capital da Rússia e quantos habitantes vivem lá?

A capital russa é Moscou. A cidade possui 11,92 milhões de habitantes. Para comparação, Brasília tem 2,48 milhões e a região metropolitana de São Paulo tem por volta de 24 milhões.

Por que o metrô de Moscou é famoso?

Conhecido como “palácio subterrâneo”, o metrô de Moscou é um dos mais famosos do mundo. Algumas estações do centro da cidade são verdadeiras obras de arte, com esculturas, tetos ornamentados, pisos luxuosos, vitrais e lustres maravilhosos. Construído com a ajuda de milhares de trabalhadores e também de voluntários, o metrô da capital foi inaugurado em 1935. A extravagância foi ideia do então líder soviético Josef Stalin.

Algumas das estações mais belas são as de Mayakovskaya, Komsomolskaya, Prospekt Mira e Novoslobodskaya. Vale a pena a visita.

E o sistema de transporte chama a atenção não só pela beleza, mas também pela eficiência: a média de espera pelos trens é de somente 90 segundos. São 196 estações, 12 linhas e mais de 325 quilômetros de percurso.

Qual é a população da Rússia?

A Rússia possui 144,3 milhões de habitantes e é o nono país mais populoso do mundo. O Brasil está atualmente em 5º lugar e possui 207,7 milhões.

Qual o idioma oficial do país?

A língua oficial do país é a russa. É a mais falada das línguas eslavas e a língua materna mais falada na Europa.

O idioma é escrito com uma versão modificada do alfabeto cirílico, composto por 33 caracteres, sendo 21 consoantes, 10 vogais e dois sinais.

Há minorias que falam outras línguas?

Ao todo, cerca de 100 idiomas são falados pelos 160 grupos étnicos da Rússia. De acordo com o último censo, 142,6 milhões de pessoas falam russo, seguido pelo tártaro com 5,3 milhões e pelo ucraniano, com 1,8 milhões de falantes. O russo é a única língua oficial, mas a Constituição dá às repúblicas o direito de possuírem uma língua nativa co-oficial.

Quais as comidas típicas da Rússia?

1. Porridge zoom_out_map 1 /7 Pratos típicos da Rússia - Porridge (iStock/Getty Images)

2. Paskha zoom_out_map 2 /7 Pratos típicos da Rússia - Paskha (iStock/Getty Images)

3. Shashlik zoom_out_map 3 /7 Pratos típicos da Rússia - Shashlik (iStock/Getty Images)

4. Salada Olivier zoom_out_map 4 /7 Pratos típicos da Rússia - Salada Olivier (iStock/Getty Images)

5. Borsch zoom_out_map 5 /7 Pratos típicos da Rússia - Borsch (iStock/Getty Images)

6. Pelmeni zoom_out_map 6 /7 Pratos típicos da Rússia - Pelmeni (iStock/Getty Images)

7. Strogonoff zoom_out_map 7/7 Pratos típicos da Rússia - Stroganoff (iStock/Getty Images)

Entre os principais pratos da culinária russa estão as sopas, que são servidas quentes ou frias. Um dos tipos mais populares é o borsch, preparado com beterraba e outros vegetais, como repolho, cenoura, pepino e tomate. É servido normalmente com nata e batatas cozidas.

Entre os pratos com carne estão o shashlik, uma espécie de espetinho de carne feito por vezes também com vegetais, e o strogonoff, também muito popular no Brasil, mas que na Rússia é a preparado com smetana, uma espécie de creme azedo.

A salada Olivier, ou salada russa, que se assemelha a salada de maionese brasileira também é típica, assim como o pelmeni, uma massa feita de farinha e ovos com recheio de carne.

A Paskha, um doce de queijo em forma de pirâmide, é tradicional na Rússia e em muitos países do Leste Europeu durante a Páscoa, na tradição da Igreja Ortodoxa. A iguaria é decorada com a cruz ortodoxa e inscrições em cirílico sobre a ressurreição de Cristo.

Qual a principal religião da Rússia?

Há quatro vertentes religiosas dominantes na Rússia: cristianismo, islamismo, budismo e o judaísmo. Porém, a religião mais difundida é o cristianismo da igreja ortodoxa, com aproximadamente 100 milhões de fiéis, ou 75% da população. O islamismo aparece em segundo lugar, com entre 9 e 20 milhões de seguidores, ou 5% da população.

Católicos, protestante, judeus e budistas compõem 1% do total, enquanto outras religiões representam 1%. Ao todo, 8% da população se considera ateia ou agnóstica.

Como é a bandeira da Rússia?

A bandeira da Rússia é tricolor e foi adotada oficialmente em 22 de Agosto de 1991.

Quantos anos tem a Rússia?

Essa é uma resposta complexa, pois a Rússia atual foi formada em etapas. O ano de 862 d.C. é reconhecido como a chegada dos primeiros russos étnicos ao território, incluindo alguns personagens historicamente ligados à Rússia. Em 1283, foi formado o Grande Ducado de Moscou. A data oficial de formação da Rússia czarista é 16 de janeiro de 1547, enquanto a de formação do Império Russo 22 de outubro de 1721. Com a revolução russa, o país virou uma república em 14 de setembro de 1917 e uma república socialista soviética em 7 de novembro do mesmo ano. A data nacional comemorada atualmente é a que marca a independência do país da extinta União Soviética: 12 de junho de 1990.

Quem é o presidente da Rússia?

O atual presidente da Rússia é Vladimir Putin. Ele está no poder há 18 anos (parte dos quais como primeiro-ministro) e deve presidir o país pelo menos até 2024.

Qual o maior rio da Rússia?

O rio Volga é o maior rio da Rússia e da Europa. Com 3.530 km de extensão ele é o 18º rio mais longo do planeta. Onze das doze maiores cidades da Rússia ficam às margens do Volga, que tem aproximadamente metade da extensão do Rio Amazonas (6.992 km), o maior rio do planeta segundo as medições mais recentes.

Qual a montanha mais alta da Rússia?

O Monte Elbrus, com 5.642 metros de altura é a maior montanha da Rússia e da Europa.

Qual o maior lago da Rússia?

Apesar do nome, o maior lago da Rússia é o Mar Cáspio com uma área de 371.000 km2 (equivalente às áreas dos estados de Mato Grosso do Sul e Sergipe somados). O Cáspio é um lago de água salgada e que margeia ainda outros quatro países. Ele é também o ponto mais baixo da Rússia, com uma elevação de 28 metros abaixo do nível do mar. O segundo maior lago do país é o Baikal, com 31.500 km2. Apesar de cerca de dez vezes menor que o Cáspio, o lago Baikal é notável por ser o lago mais profundo do planeta (1.632 metros) e por conter cerca de 20% de toda a água doce disponível no planeta.

Que animais são típicos da Rússia?

1. Animais da Rússia - Nerpa zoom_out_map 1 /7 Animais da Rússia - Nerpa (iStock/Getty Images)

2. Animais da Rússia - Morsa do Pacífico zoom_out_map 2 /7 Animais da Rússia - Morsa do Pacífico (Kevin Schafer/Getty Images)

3. Animais da Rússia - Tigre siberiano zoom_out_map 3 /7 Animais da Rússia - Tigre siberiano (iStock/Getty Images)

4. Animais da Rússia - Leopardo-de-amur zoom_out_map 4 /7 Animais da Rússia - Leopardo-de-amur (iStock/Getty Images)

5. Animais da Rússia - Lêmingue zoom_out_map 5 /7 Animais da Rússia - Lêmingue (iStock/Getty Images)

6. Animais da Rússia - Marmota Bobak zoom_out_map 6 /7 Animais da Rússia - Marmota Bobak (iStock/Getty Images)

7. Animais da Rússia - Urso-pardo zoom_out_map 7/7 Animais da Rússia - Urso-pardo (iStock/Getty Images)

Devido a seu clima, terreno e vegetação peculiares (veja abaixo), além do extenso território, a Rússia possui uma fauna diversa e bastante específica. Os maiores felinos encontrados no país são o tigre siberiano e o leopardo-de-amur. O maior mamífero terrestre encontrado no país é o urso-pardo. A Rússia também abriga populações de morsas-do-Pacífico, de marmotas-bobak, lêmingues, putoranas (ovelha-das-neves) e nerpas (espécie de foca encontrada no lago Baikal).

Quais as maiores cidades da Rússia?

As dez maiores cidades da Rússia e suas populações aproximadas são: Moscou* (12,4 milhões de habitantes), São Petersburgo* (5,3 milhões), Novosibirsk (1,6 milhões), Ecaterimburgo* (1,5 milhões), Nizhny Novgorod* (1,3 milhões), Kazan* (1,2 milhões), Chelyabinsk (1,2 milhões), Omsk (1,2 milhões), Samara* (1,2 milhões) e Rostov-on-Don* (1,1 milhões).

As sete cidades acima marcadas com um asterisco estão entre as 11 cidades-sede da Copa do Mundo de 2018. As demais cidades sede são Kaliningrado, Saransk, Sochi e Volgogrado.

Nunca faz calor na Rússia?

A localização da Rússia faz com que o país tenha apenas duas estações bem definidas na maior parte de seu território: verão e inverno. Apesar de boa parte do território apresentar clima polar bastante frio, a Rússia experimenta ondas de calor durante o verão. A temperatura máxima média em Moscou em julho é 24,3º C, enquanto em fevereiro a média mínima na cidade é de -9,8º C. Os recordes de temperatura no país são bastante extremos: a maior máxima já registrada foi de 45,4º C em julho e a menor mínima foi de -71,2º C em fevereiro.

Que horas o sol se põe durante o verão e o inverno em São Petersburgo?

São Petersburgo é famosa pelo seu “sol da meia noite” no verão. No ponto mais claro da estação o sol nasce por volta das 1h50 da madrugada e se põe por volta da meia-noite. Não chega a ficar completamente escuro na cidade nessa época do ano. Há apenas uma penumbra que dura cerca de duas horas. Já durante o inverno, o sol nasce por volta das 10 horas da manhã e se põe por volta das 15h50, ou seja, o “dia” dura menos de seis horas.

Há florestas na Rússia? (foto)

1. Reserva Natural de Kuznetsky Alatau zoom_out_map 1 /5 Reserva Natural de Kuznetsky Alatau, na Rússia (iStock/Getty Images)

2. Reserva do Baikal, na Rússia zoom_out_map 2 /5 Reserva do Baikal, na Rússia (iStock/Getty Images)

3. Reserva do Cáucaso, na Rússia zoom_out_map 3 /5 Reserva do Cáucaso, na Rússia (iStock/Getty Images)

4. Reserva Natural de Altai, na Rússia zoom_out_map 4 /5 Reserva Natural de Altai, na Rússia (iStock/Getty Images)

5. Reserva Natural de Kronotsky zoom_out_map 5/5 Reserva Natural de Kronotsky, na Rússia (iStock/Getty Images)

A extensão e o clima russos fazem com que o país tenha uma vegetação bastante específica. Há áreas permanentemente cobertas por gelo, uma área intermediária de vegetação baixa e pantanosa conhecida como tundra, seguida por florestas coníferas de taiga, florestas mistas e decíduas, uma zona de estepe e uma região árida. As principais reservas naturais do país são a Reserva do Baikal, a Reserva do Cáucaso, a Reserva de Kuznétski Alatau, a Reserva do Altaí e a Reserva de Kronótski.

Quanto custa na média um voo entre São Paulo e Moscou?

Não há voos diretos entre o São Paulo e Moscou, com exceção de voos fretados esporádicos. A maioria das rotas entre os dois países é operada por companhias aéreas da Europa com pelo menos uma conexão em alguma cidade do continente. Apesar dos preços estarem elevados no momento por conta da alta do dólar e da Copa do Mundo, é possível encontrar voos de ida e volta em setembro a partir de 4.000 reais com a Latam (conexão em Frankfurt na ida e em Paris na volta), a partir de 4.900 reais pela KLM (conexão em Amsterdã), a partir de 5.200 reais pela Air France (conexão em Paris) e a partir de 7.200 reais pela Lufthansa (com conexão em Frankfurt).

O tempo de viagem, incluindo a conexão, é de entre 17 e 19 horas. A Air France tem as conexões mais rápidas.