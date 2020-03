Espanha registra recorde de mortes por coronavírus em um dia

O Ministério da Saúde da Espanha informou nesta terça-feira, 31, que, nas últimas 24 horas, o país registrou 849 mortes pelo novo coronavírus. O número é o mais alto no país para um único dia desde o início da pandemia.

A cifra voltou a subir após uma leve queda na segunda-feira 30, quando foram registradas 812 vítimas por complicações da Covid-19. O pico anterior foi no sábado 28, quando o país havia registrado 832 mortes.

Ao todo, o país soma 94.400 casos de Covid-19. Só nas últimas 24 horas foram registrados 9.200 novos contágios, segundo o Ministério. Na segunda, o país ultrapassou a China em número de casos.

O país ibérico é o segundo no mundo com mais vítimas nesta pandemia de coronavírus, com 8.189 mortes no total. Fica apenas atrás da Itália, que registrou 11.500 mortes desde o início da crise.

Porém, em termos percentuais que as autoridades espanholas estabeleceram como indicadores da evolução da pandemia, o crescimento da mortalidade mantém a desaceleração paulatina, passando de um aumento de 12,4% diário a 11,6%. Contudo, o percentual de contágios subiu pela primeira vez em seis dias, de um aumento de 8,1% para 10,8%.

“A tendência geral permanece”, disse a médica María José Sierra, do Centro de Emergências Sanitárias, que atribuiu a aceleração ao acúmulo nos dados de segunda-feira de casos não notificados durante o fim de semana. Os pacientes recuperados também registraram aumento, de 16.780 a 19.259, de acordo com os números do Ministério da Saúde.

Madri é a região mais afetada pela pandemia, com 44% dos casos, mas a Catalunha registra uma forte alta e já registra mais pacientes internados em UTI que a capital.

(Com AFP)