Prefeita e governadores impõem quarentena na `Grande Washington`

Mais do que pelas diretrizes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os moradores de Washington receberam ordem de quarentena da prefeita da capital americana, a democrata Muriel Bowser. A medida foi tomada em conjunto com os governadores de Maryland, Larry Hogan, e de Virgínia, Ralph Northam, os estados vizinhos que têm municípios considerados como parte da “Grande Washington”.

A região concentra mais de 14 milhões de habitantes, dos quais 440.000 são funcionários públicos federais, e já registrou 51 mortes e 2.840 casos de contaminação pelo coronavírus.

Nessa quarentena, os vizinhos de Trump estão proibidos de sair de suas casas, exceto para a compra de alimentos e remédios. Segundo o jornal The Washington Post, especialistas em saúde pública consideram que o pico de contaminações na região ainda vai demorar semanas, apesar das medidas já adotadas para reduzir a curva de infecções, como o fechamento de escolas e do comércio não essencial. O sistema hospitalar local estará repleto em breve, de acordo com os prognósticos.

De acordo com a prefeita Bowser, os moradores devem evitar sair de suas casas, a não ser para tarefas fundamentais. Os que infringirem a ordem estarão sujeitos a multas. O governador Hogan alertou, sem essa atitude, a região de Washington logo se pareceria a Nova York, o atual epicentro da epidemia nos Estados Unidos. “As autoridades de segurança vão repreender. Esta é uma crise de saúde pública mortal”, declarou Hogan, que estabeleceu multa de até 5.000 dólares e possível prisão por um ano para os infratores.