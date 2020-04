Espanha registra menor número de mortes desde início de crise da Covid-19

A Espanha comunicou neste domingo, 05, uma queda expressiva no número de mortes de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. De acordo com o governo, foram registrados 674 óbitos nas últimas 24 horas em todo o país.

É a primeira vez que a Espanha conta menos de 800 mortes em mais de uma semana. O número é o menor desde o dia 26 de março, quando o país se tornou um dos principais focos da Covid-19 em todo o mundo. Com 11.881 mortos, a Espanha é o segundo país que mais registrou óbitos pela doença, atrás apenas da Itália, que soma 15.362 mortes.

Apesar dos números divulgados, o governo espanhol adota cautela e não demonstra otimismo até o momento. Aumentou a quantidade de pessoas que precisaram ingressar nos hospitais, totalizando 58.744 pacientes (1.132 a mais do que no último levantamento). Também subiu o número de casos graves transferidos para as unidades de terapia intensiva: foram 329 a mais do que no balanço anterior.

A responsável pelo Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias da Espanha, María José Sierra, disse que os dados são consequência de uma política de “distanciamento social importante” que foi implementada nas últimas três semanas. O índice de novos casos positivos no país foi de 6.023, o mais baixo desde 22 de março.

Continua após a publicidade

A Espanha já ultrapassou 130 mil casos positivos de coronavírus, o segundo maior índice no mundo. No sábado, 04, o instituto de pesquisa Imperial College, de Londres, divulgou um informe afirmando que até sete milhões de pessoas podem ter contraído o vírus no país, contabilizando casos que apresentaram ou não os sintomas da doença. O número de espanhóis que já se curaram da Covid-19 é de 38.080.