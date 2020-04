Coronavírus: Espanha adia prazo de confinamento da população

O chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou neste sábado, 4, que prorrogará por mais duas semanas, até 25 de abril, as medidas de confinamento da população aplicadas desde 14 de março para conter a epidemia do coronavírus. “O conselho de Ministros solicitará, de novo, a autorização do Congresso dos Deputados para prorrogar, pela segunda vez, o estado de emergência de 12 de abril até as 24 horas de sábado de 25 de abril”, declarou Sánchez.

Ao todo, 11.744 pessoas morreram por coronavírus na Espanha, conforme o último balanço oficial. Nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde espanhol, 809 pessoas morreram, o menor índice em oito dias. A Espanha é um dos países mais afetados pela pandemia. O número de infectados é de 124.736 pessoas. Ainda segundo o ministério, 57.612 pessoas precisaram de hospitalização, com 6.532 na UTI. Mais de 34 mil receberam alta.

(Com AFP)