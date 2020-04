Bolsonaro reúne médicos para discutir sobre confinamento e cloroquina

Jair Bolsonaro se reuniu na tarde desta quarta-feira, 1, em Brasília, no Palácio da Alvorada, com um grupo de médicos para discutir os rumos das ações do coronavírus no país. Mas dois assuntos foram destaque: o uso da cloroquina e o isolamento social.

O presidente da República quis saber detalhes sobre os estudos com o medicamento originalmente usado para malária. A resposta foi unânime: a medicação é promissora, mas está longe de ser a solução.

Quis saber se poderia flexibilizar as quarentenas. Ouviu um sonoro não.

Entre os participantes da reunião, estavam Alexandre Biasi, do Hospital do Coração, Ludhmila Abrahão Hajjar, do Hospital das Clinicas e Otavio Berwanger, do Hospital Albert Eisntein, em São Paulo. O ministro da Saúde Henrique Mandetta não participou da reunião.