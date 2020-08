Espanha fecha boates e endurece regras para conter avanço da Covid-19

O governo nacional da Espanha anunciou nesta sexta-feira, 14, o fechamento de boates e a restrição à prática do fumo nas ruas, em uma medida para conter o avanço dos casos de Covid-19 no país, que enfrenta uma segunda onda de surtos.

A Espanha é o quarto país do mundo em que o número de contaminações per capita mais cresceu nas últimas duas semanas, segundo dados desta sexta-feira do jornal The New York Times.

Mais de 3.900 casos têm sido registrados em média diariamente pelas autoridades espanholas nesse período — são quase 8,5 novas infecções por dia para cada 100.000 habitantes. Nenhum outro país da Europa Ocidental registra números tão altos.

“Há um número crescente de surtos nas últimas semanas”, disse o ministro da Saúde, Salvador Illa, nesta sexta.

Illa ressaltou o fato de a decisão ter sido tomada em cooperação entre o governo nacional e as autoridades regionais, em um feito inédito.

“Pela primeira vez, decidimos adotar ações coordenadas em termos de saúde pública e essas medidas foram adotadas por unanimidade”, afirmou o ministro.

Até meados de junho, devido à decretação de um estado de emergência, o governo nacional da Espanha centralizou as políticas de contenção de casos, impondo um dos mais rígidos confinamentos da Europa.

Por semanas durante a quarentena, os espanhóis chegaram a ficar proibidos de sair de casa, exceto para a compra de produtos básicos ou para visitas a médicos.

Com o fim do estado de emergência, em 21 de junho, os governos regionais retomaram autonomia para determinar a dimensão da maioria das medidas sanitárias, como confinamentos seletivos ou obrigatoriedade de uso de máscara em ambientes externos.

As medidas anunciadas nesta sexta-feira implicam que todas as boates e demais casas noturnas sejam fechadas integralmente. Restaurantes e bares não poderão receber novos clientes depois da meia-noite, e deverão fechar até 1h todas as noites.

Essas determinações são “um mínimo, não um máximo”, segundo Illa. “As regiões podem tomar medidas mais restritivas ”, acrescentou o ministro, sem mencionar quando elas entrarão em vigor.

O governo nacional e as autoridades regionais também concordaram em proibir a prática do fumo nas ruas, a menos que se mantenha uma distância de segurança de dois metros entre as pessoas.

Alerta alemão

Em um alerta de caráter consultivo para o turismo, o governo da Alemanha determinou nesta sexta-feira que praticamente todo o território da Espanha é uma área de alto risco de contaminação.

Toda a Espanha continental e o arquipélago de Baleares foram considerados áreas de alto risco. Apenas as Ilhas Canárias, que ficam na costa oeste da África, não estão na lista vermelha.

Qualquer pessoa que tentar entrar na Alemanha vindo da Espanha continental ou do arquipélago de Baleares deverá se submeter a um teste de Covid-19 ou a duas semanas de quarentena compulsória.

“Novos surtos são a norma, não são a exceção na Espanha nem em qualquer outro país da União Europeia”, disse a ministra das Relações Exteriores espanhola, Arancha Gonzalez Laya, em resposta à decisão da Alemanha e a outra medida semelhante, do Reino Unido, que impõe há duas semanas quarentena a viajantes vindos da Espanha.

(Com AFP e Reuters)