Erdogan: ‘Votação foi concluída de forma condizente com a democracia’

Os turcos foram às urnas neste domingo, 14, para eleger presidente e parlamentares para os próximos cinco anos. No poder há duas décadas, Recep Tayyip Erdogan tenta novamente a reeleição, e se pronunciou sobre o pleito nas redes sociais. “O processo de votação foi concluído de forma condizente com a nossa democracia, graças a Deus. Agora, como sempre, é hora de se agarrar firme às urnas. Até que os resultados sejam definitivos, continuaremos protegendo a vontade da nossa nação!”, escreveu em um tweet.

A eleição deste ano é considerada pela população como uma das mais importantes da história recente do país, já que decidirá pela continuidade – ou não – do governo autoritário de Erdogan, o que pode impactar as relações do país com o Ocidente. O pleito acontece poucos meses após a Turquia ser abalada por um grande terremoto que culminou na morte de 50.000 pessoas, e enquanto o país atravessa uma grave crise econômica. O principal adversário de Erdogan é Kemal Kilicdaroglu, candidato do Partido Republicano do Povo. Além deles, Sinan Ogan também concorrerá pelo Ancestral Alliance.

A configuração coloca o atual presidente em uma situação complicada. Em uma pesquisa divulgada no sábado, 13, apenas um dia antes da disputa, Erdogan e Kilicdaroglu apareciam empatados, com 44,5% e 44,6% respectivamente. Antes disso, em um levantamento de março, o presidente turco aparecia na liderança com vantagem de 0,7%, um empate técnico dentro da margem de erro de 1%. Em um possível segundo turno, 48,1% dos entrevistados responderam que votariam em Kilicdaroglu.

Com pouco mais de 41% das urnas apuradas, Erdogan aparece à frente, com 52,6% dos votos contra 41,6% de Kilicdaroglude. O resultado final deve sair por volta das 21h horas no horário local (15h no horário de Brasília).