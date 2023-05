Desistência de candidato na Turquia favorece oposição e preocupa Erdogan

Um dos quatro candidatos à Presidência da Turquia nas eleições que se desenrolam neste final de semana, Muharrem Ince, da centro-esquerda, anunciou sua desistência nesta quinta-feira, 11. A decisão é vista como um impulso ao principal candidato da oposição, Kemal Kilicdaroglu, e reformula os últimos dias de campanha do que é visto com o maior teste para o reinado de duas décadas do atual presidente, Recep Erdogan.

“Estou me retirando da candidatura. Estou fazendo isso pelo meu país”, disse Ince, apesar de não ter declarado apoio a outro candidato.

Após o anúncio, o principal índice de ações da Turquia saltou em 6%, principalmente porque Kilicdaroglu prometeu reverter as políticas econômicas pouco ortodoxas de Erdogan. Já os títulos soberanos em dólares da Turquia também subiram com emissões de longo prazo no valor de 2,5 centavos de dólares para mais de 82 centavos – níveis vistos pela última vez há mais de um ano.

Segundo uma pesquisa do instituto de pesquisas Konda, Kilicdaroglu teria 49,3% dos votos, enquanto Erdogan teria 43,7%, levando a eleição para o segundo turno. A sondagem, no entanto, foi feita antes do anúncio de Ince.

“A possibilidade de Kemal Kilicdaroglu vencer (no primeiro turno) aumentou com a retirada de Ince. Não ficaria surpreso se ele obtivesse 51%”, disse Bekir Agirdir, gerente da Konda,

As descobertas da pesquisa Konda estavam em grande parte alinhadas com algumas outras pesquisas que colocaram Kilicdaroglu à frente. Grande parte de uma possível rejeição de Erdogan foi causada pela crise de custo de vida, desencadeada pela queda da moeda e aumento da inflação, e o terremoto de fevereiro que matou mais de 50 mil pessoas na Turquia.

Kilicdaroglu foi nomeado por uma aliança de oposição de seis partidos e lidera o Partido Republicano do Povo (CHP), a bandeira sob a qual Ince concorreu à presidência sem sucesso em 2018.

Em resposta à desistência de Ince, Erdogan afirmou estar “triste com a notícia”. Durante a campanha, o antigo candidato atraiu a ira de muitos apoiadores de Kilicdaroglu por potencialmente dividir os votos.

“Não há dúvida de que Erdogan está enfrentando uma maioria que quer mudanças – e isso inclui os mais jovens “, disse Asli Aydintasbas, do think tank Brookings Institution, à agência de notícia Reuters. “A única questão é se as pessoas acreditam que Kilicdaroglu é esse agente de mudança”.

Na pesquisa feita pela Konda, o quarto candidato presidencial, Sinan Ogan, tinha 4,8% de intenção de voto. Segundo a empresa, a maioria dos eleitores de Ogan e Ince estão mais inclinados em votar no oponente de Erdogan em caso de segundo turno.

Já uma pesquisa da Metropoll também mostrou que a votação iria para um segundo turno, com Kilicdaroglu vencendo com 51,3%.

