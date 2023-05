Turquia: pesquisa aponta incerteza para Erdogan nas próximas eleições

Apenas duas semanas antes das eleições presidenciais e parlamentares turcas, Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, apresenta uma liderança de apenas 0,7% nas intenções de voto sobre seu principal adversário, Kemal Kilicdaroglu, líder do Partido Republicano do Povo (CHP), de acordo com pesquisa AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira, 5.

Segundo o levantamento, Erdogan conta com 43,2% das intenções de voto para o pleito de 14 de maio, contra 42,5% de Kilicdaroglu. As más notícias para o presidente turco se concretizam na queda de popularidade: 51,7% dos entrevistados desaprovam o político, enquanto 41,5% o consideram uma boa liderança.

Quando questionados sobre quem escolheriam em um possível segundo turno, 48.5% votariam em Erdogan e 45,1%, em Kilicdaroglu. A diferença de apenas 3,4% pode preocupar o líder turco, que está no poder há duas décadas.

Entre as principais problemas enfrentados pela Turquia estão o declínio econômico, ameaças externas (guerras e terrorismo), corrupção e chegada de migrantes ao país. Os eleitores, no entanto, relatam otimismo de que a situação turca pode melhorar nos próximos seis meses.

A Turquia enfrenta, ainda, os efeitos devastadores dos terremotos ocorridos em fevereiro deste ano. A tragédia matou matou mais de 50.000 pessoas e forçou o deslocamento de cerca de 5,9 milhões no sul da Turquia e no norte da Síria. Erdogan chegou a ser criticado pelo que muitos viram como ineficiência nos resgates e no atendimento à população, especialmente nas regiões ocupadas por curdos. Ainda de acordo com o levantamento, 57,6% dos entrevistados curdos apoiam Kilicdaroglu.

