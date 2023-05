Comício da oposição na Turquia é interrompido após ataques

Mais de uma dúzia de pessoas foram detidas após ataques no domingo, 7, contra um comício eleitoral de Kemal Kilicdaroglu, candidato da oposição à Presidência turca, de acordo com um comunicado divulgado pelo ministro da Justiça da Turquia, Bekir Bozdag. Durante o evento na cidade de Erzurum, a oposição foi surpreendida por cerca de 200 manifestantes que atiravam pedras contra o palanque.

O prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, que integra o Partido Republicano do Povo (CHP), discursava pela campanha de Kilicdaroglu, quando foi atacado supostamente por apoiadores de Recep Erdogan, atual presidente da Turquia e candidato a reeleição. De acordo com Imamoglu, a ação violenta teria sido coordenada por autoridades locais.

“Há cidadãos aqui que estão feridos e vocês, policiais, estão apenas esperando”, afirmou. “Governador de Erzurum, prefeito de Erzurum, vou apresentar uma queixa criminal contra você.”

Em seguida, o prefeito teria sido levado ao ônibus da comitiva para ser retirado da região. O transporte da oposição também foi atacado por pedras por manifestantes antes de seguir caminho. A polícia, então, dispersou a multidão com canhões de água e sete pessoas ficaram feridas, segundo o governador de Erzurum, Okay Memis.

Nesta segunda-feira, 8, o ministro da Justiça turca anunciou que 13 pessoas envolvidas no episódio de violência foram presas e uma investigação havia sido instaurada. Apesar do comunicado, o ministro do Interior, Suleyman Soylu, acusou o incidente de ser um “teatro” organizado pela oposição.

“Eles provocam tais incidentes, depois afirmam ‘eles fizeram isso conosco, eles fizeram aquilo conosco’… Eles fizeram um discurso que pretendia agitar, provocar a multidão”, disse Soylu.

Em uma publicação nas redes sociais, Kilicdaroglu afirmou que a violência de domingo tinha como objetivo “assustar as pessoas para longe das urnas”, fazendo referência para a eleição marcada para 14 de maio. De acordo com pesquisa AtlasIntel publicada na semana passada, Erdogan tem seu governo de duas décadas ameaçado, já que apresenta uma liderança de apenas 0,7% nas intenções de voto sobre Kilicdaroglu. As más notícias para o presidente turco se concretizam na queda de popularidade: 51,7% dos entrevistados desaprovam o político, enquanto 41,5% o consideram uma boa liderança.