Turquia: pesquisa mostra empate entre Erdogan e rival a um dia da eleição

A apenas um dia da eleição na Turquia, o presidente Recep Tayyip Erdogan e seu principal adversário, Kemal Kilicdaroglu, aparecem empatados na disputa. Os eleitores vão às urnas neste domingo, 14, para decidir se querem ou não a continuidade da gestão do líder turco, que está no poder há duas décadas.

A pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado, 13, mostra Kilicdaroglu, líder do Partido Republicano do Povo (CHP) com 44,6% das intenções de voto e Erdogan, com 44,5%. No último levantamento, divulgado no dia 5 de março, o presidente turco aparecia na liderança com vantagem de 0,7%, um empate técnico dentro da margem de erro de 1%. Em um possível segundo turno, 48,1% dos entrevistados responderam que votariam em Kilicdaroglu.

Erdogan enfrenta uma taxa alta de desaprovação — 49,5% não aprovam seu governo, segundo o levantamento. A desistência de Muharrem Ince, candidato de centro-esquerda, da disputa pela presidência também aumentou a preocupação do líder turco.

Entre as principais problemas enfrentados pela Turquia estão o declínio econômico, ameaças externas (guerras e terrorismo), corrupção e chegada de migrantes ao país, além dos terremotos que mataram mais de 50.000 pessoas e forçaram o deslocamento de cerca de 5,9 milhões no sul do país e no norte da Síria em fevereiro.