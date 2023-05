Erdogan acusa oposição turca de trabalhar com Biden para derrubá-lo

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, participou de comícios neste sábado, 13, último dia da campanha eleitoral, e acusou a oposição de trabalhar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para derrubá-lo. “Biden deu a ordem para derrubar Erdogan, eu sei disso. Todo mundo sabe disso. Se esse for o caso, então as urnas amanhã vão dar uma resposta a Biden também”, afirmou o presidente turco durante um comício em Istambul.

Os eleitores turcos vão às urnas para escolher um presidente e um novo parlamento neste domingo, 14. Erdogan e seu principal adversário, Kemal Kilicdaroglu, líder do Partido Republicano do Povo (CHP), enfrentarão uma disputa apertada, que pode chegar ao segundo turno.

Uma pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado, 13, mostra Kilicdaroglu com 44,6% das intenções de voto e Erdogan, com 44,5%. O presidente turco enfrenta uma taxa alta de desaprovação — 49,5% não aporvam seu governo, segundo o levantamento. A desistência de Muharrem Ince, candidato de centro-esquerda, da disputa também aumentou a preocupação do político.

Entre as principais problemas enfrentados pela Turquia estão o declínio econômico, ameaças externas (guerras e terrorismo), corrupção e chegada de migrantes ao país, além dos terremotos que mataram mais de 50.000 pessoas e forçaram o deslocamento de cerca de 5,9 milhões no sul do país e no norte da Síria em fevereiro.