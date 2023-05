Turquia vai às urnas em eleição decisiva para Erdogan, no poder há 20 anos

Eleitores turcos vão às urnas neste domingo (14) para decidir sobre a sucessão presidencial do país e, a depender do resultado, acabar com a hegemonia de Recep Tayip Erdogan, no poder há duas décadas.

As eleições acontecem poucos meses após a Turquia ser abalada por um grande terremoto que culminou na morte de 50.000 pessoas, e enquanto o país atravessa uma grave crise econômica. O principal adversário de Erdogan é Kemal Kilicdaroglu, candidato do Partido Republicano do Povo. Além deles, Sinan Ogan também concorrerá pelo Ancestral Alliance.

Kilicdaroglu tem 74 anos e virou presidente de seu partido em 2010. No ano seguinte, disputou a presidência da Turquia, mas foi derrotado justamente por Erdogan e seu partido.

O Partido Republicano do Povo tem mais de 100 anos e foi criado por Mustafa Kemal Ataturk, fundador da Turquia. Trata-se de uma agremiação moderna e secularista, diferentemente do partido de Erdogan, cujas raízes são islâmicas e possuem bases conservadoras.

A população considera uma das eleições mais importantes dos últimos anos, por se tratar da continuidade – ou não – de um governo autoritário, bem como também vai definir as relações do país com o Ocidente.