Em revés à China, Suécia descobre maior depósito mineral da Europa

A empresa estatal de mineração da Suécia LKAB afirmou, nesta quinta-feira 12, que encontrou grandes quantidades de minerais de terras-raras em Kiruna, uma cidade no norte do país. O local, que possui o maior depósito de minério de ferro do mundo, pode usar as terras-raras na fabricação de carros elétricos, por exemplo.

“Depósitos significativos de terras-raras no norte da Suécia podem tornar a região o maior depósito conhecido de minerais na Europa”, comunica a empresa em uma nota. A LKAB ressaltou que a área contém mais de um milhão de toneladas métricas de óxidos de terras-raras.

“Esta é uma boa notícia, não apenas para a LKAB, a região e o povo sueco, mas também para a Europa e o clima”, explicou Jan Mostrom, CEO da empresa. “Pode se tornar um bloco de construção significativo para a produção de matérias-primas críticas que são absolutamente cruciais para permitir a transição verde”, completou.

Era estimado que cerca de 97% das terras-raras estejam localizadas na Ásia, especialmente na China, que detém dois terços das reservas globais e 87% do total comercializado no mundo. Com, essencialmente, o monopólio chinês das terras-raras, o preço dessas commodities se valorizou muito no mercado mundial.

A descoberta da Suécia aumenta a esperança de que a União Europeia reduza a dependência da China em relação aos minerais. Atualmente, Pequim fornece à Europa cerca de 95% dos metais do tipo utilizados pelo bloco.

A estatal sueca destacou que planeja apresentar um pedido de concessão de exploração em 2023, mas acrescentou que deve levar pelo menos 10 a 15 anos antes que eles possam começar a minerar o depósito e fornecer minérios para o mercado.

A ministra da Indústria da Suécia, Ebba Busch, comentou que “a eletrificação, a autossuficiência da União Europeia e a independência da Rússia e da China começarão com a mina”.

A descoberta de elementos de terras-raras importa porque as commodities são essenciais para a produção de carros elétricos, celulares, sistemas de energia renovável e outras tecnologias vitais.