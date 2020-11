Em meio a ofensiva de Trump, Biden lança site de transição de governo

Em meio a guerrilha verbal promovida por Donald Trump nas redes sociais, o candidato rival, Joe Biden, lançou um site oficial de transição de governo. Denominada “Build Back Better” (“Reconstruir melhor”), a página traz o plano de promessas de Joe Biden, já divulgado durante a corrida eleitoral.

“O povo americano determinará quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. Os votos ainda estão sendo contados em vários estados do país. As crises que o país enfrenta são graves – de uma pandemia a uma recessão econômica, das mudanças climáticas à injustiça racial – e a equipe de transição continuará se preparando a toda velocidade para que o governo Biden-Harris possa começar a trabalhar no primeiro dia”, diz a página inicial do site democrata.

Biden está confiante de que consolidará os 270 delegados necessários para vencer no Colégio Eleitoral. Na noite da última quarta-feira 4, ele afirmou nas redes sociais que os Estados Unidos voltarão ao Acordo Climático de Paris. Foi uma nova resposta a Trump, que poucas horas antes havia ratificado sua saída do pacto.

“Hoje, Trump deixou oficialmente o Acordo de Paris. E, em exatos 77 dias, o governo Biden voltará para ele”, afirmou.

Desde o início da apuração, na última terça-feira 3, Trump lançou mão de uma guerra de nervos que tem como ponto central a contagem de votos enviados por correio. Isso porque a maior parte destas cédulas foi postada por eleitores democratas. “Parem a contagem!”, escreveu Trump nas redes sociais.