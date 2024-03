Em crise financeira, Trump pede ‘um milhão de doações’ para sua campanha

O ex-presidente americano Donald Trump, que pleiteia novamente a liderança dos Estados Unidos, fez um pedido nesta quarta-feira, 20, para que um milhão de seus apoiadores enviem doações para sua campanha. O texto foi divulgado dois dias depois dele ter falhado em conseguir dinheiro suficiente para pagar uma fiança de US$ 454 milhões (R$ 2,26 bilhões) por sua condenação por fraude, correndo o risco de ter suas propriedades em Nova York confiscadas pelo estado.

“MANTENHA SUAS MÃOS SUJAS LONGE DA TRUMP TOWER!”, diz uma mensagem de texto, em letras garrafais, enviada pela campanha de Trump aos seus apoiadores.

A mensagem inclui instruções para que os apoiadores doem valores que entre US$ 20,24 e US$ 3.300, ou uma quantia específica. “Antes que o dia acabe, estou convocando UM MILHÃO de patriotas pró-Trump para contribuir e dizer: PARE A CAÇA ÀS BRUXAS CONTRA O PRESIDENTE TRUMP!” completou o texto.

Fraude em Nova York

A mensagem também acusa sem provas a procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James, que moveu o processo por fraude contra o ex-presidente, de estar mancomunada com o atual chefe da Casa Branca, Joe Biden, para prejudicar sua campanha de reeleição. No caso, o republicano foi condenado por inflar os valores de suas propriedades para obter negócios mais vantajosos com credores, gerando enriquecimento ilícito de milhões de dólares. Ele nega qualquer irregularidade.

Apesar de aludir à questão da fiança, a mensagem não indica se as doações seriam usadas com esse propósito. Além disso, não está claro nem se poderia fazer isso: embora a lei federal proíba a utilização de dinheiro de campanha para despesas pessoais, Trump já foi autorizado a usar doações para pagar honorários dos seus advogados, dizendo que a sua defesa está diretamente relacionada com a campanha.

A questão da fiança

Na segunda-feira 18, os advogados de Trump disseram a um tribunal de recursos em Nova York que seu cliente havia sido rejeitado por 30 empresas para obter um empréstimo para cobrir sua fiança, tornando a possibilidade de ter as suas propriedades confiscadas cada vez mais provável. Caso não consiga o empréstimo até o dia 25 de março, o ex-presidente deve pagar a quantia do seu próprio bolso para evitar a apreensão.

No início deste mês, Trump já pagou uma fiança de US$ 91,6 milhões para cobrir sua condenação por difamação contra a escritora E. Jean Carroll. Ela o processou porque o ex-presidente qualificou-a de mentirosa após a escritora acusá-lo de estuprá-la na década de 1990.