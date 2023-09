Duas pessoas são presas após cavarem atalho na Grande Muralha da China

Duas pessoas foram detidas depois de usarem uma escavadeira para cavar um buraco na Grande Muralha da China. Os suspeitos admitiram que estavam tentando criar um atalho na parede para reduzir o tempo de viagem local.

A polícia da província de Shanxi chegou aos suspeitos depois de investigar rastros deixados por máquinas usadas nos arredores de um segmento da imensa estrutura construída pelos imperadores da China para barrar invasores estrangeiros. A área afetada, situada a cerca de seis horas de carro a oeste do centro de Pequim, remonta à dinastia Ming, do século XIV ao século XVII.

A dupla supostamente expandiu uma abertura existente na estrutura antiga em uma lacuna grande o suficiente para a passagem da escavadeira para “economizar a distância de viagem” de um trabalho de construção na região. A polícia local afirmou que o caso está sendo investigado.

A mídia estatal CCTV informou na última segunda-feira, 4, que os suspeitos causaram “danos irreversíveis” ao muro, que foi descrito como uma seção “relativamente intacta” de valor significativo para pesquisa. Imagens transmitidas pela TV chinesa mostraram que uma estrada empoeirada foi aberta em um trecho do terreno que parecia ser o que restava da antiga muralha.

“Atualmente, os dois suspeitos foram detidos criminalmente de acordo com a lei e o caso continua a ser investigado”, disse a CCTV.

A Grande Muralha da China tem uma extensão total de mais de 20 mil quilômetros e foi designada Patrimônio Mundial da UNESCO em 1987. As primeiras seções da barreira datam de mais de dois mil anos e foram posteriormente estendidas por outras dinastias chinesas.

As autoridades chinesas intensificaram nos últimos anos a proteção à Grande Muralha e reprimiram atos de vandalismo. Em 2021, três visitantes foram detidos e multados pela polícia por rabiscarem na famosa secção do muro de Badaling com um objeto pontiagudo. Outros dois turistas também foram proibidos de entrar no local por terem invadido uma seção interditada da muralha.