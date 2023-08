China oferece bolsas para novos casais se a noiva tiver 25 anos ou menos

Um condado no leste da China anunciou nesta terça-feira, 29, que vai oferecer a novos casais uma “recompensa” de até 137 dólares (R$ 668) se a noiva tiver 25 anos ou menos. A medida tem por objetivo incentivar pessoas a se casarem mais cedo, em meio à crescente preocupação com quedas no número de matrimônios e na taxa de natalidade do país.

O aviso publicado na conta oficial do Wechat do condado de Changshan afirmou que a recompensa pretende promover “casamento e procriação adequados à idade”. O governo também incluiu uma série de subsídios para cuidados infantis, fertilidade e educação para casais que têm filhos.

Na China, a idade mínima requerida para o casamento é de 22 anos para homens e 20 para mulheres. No entanto, o número de matrimônios tem diminuído, o que reduziu as taxas de natalidade. Políticas oficiais que restringem mulheres solteiras terem filhos também reduziram nascimentos.

+ China deixa de exigir testes negativos de Covid-19 para entrada no país

As taxas de casamento atingiram uma baixa histórica de 6,8 milhões em 2022, o nível mais baixo desde 1986, de acordo com dados do governo. No ano passado, houve 800 mil matrimônios a menos do que em 2021.

A mídia estatal estima que a taxa de fertilidade da China, que já é uma das mais baixas do mundo, tenha caído para uma baixa recorde de 1,09 em 2022. Preocupados com os nascimentos reduzidos e o rápido envelhecimento da população, autoridades estão lançando uma série de medidas na área demográfica, incluindo incentivos financeiros e creches e escolas melhores.

Continua após a publicidade

Os elevados custos com o cuidado das crianças e a necessidade de interromper suas carreiras impedem muitas chinesas de terem filhos. Estereótipos tradicionais de que as mulheres são responsáveis pelos cuidados com a família e o lar ainda são generalizados na sociedade chinesa.

Além disso, a baixa confiança dos consumidores e as preocupações crescentes com a saúde da economia da China são também fatores-chave pelos quais jovens chineses não querem casar ou procriar.

Publicidade

Siga