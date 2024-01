Drones ucranianos atingem refinaria de petróleo russa

A Ucrânia atacou com drones, nesta quinta-feira, 25, uma refinaria de petróleo da Rosneft, ao sul da Rússia, afirmou uma fonte militar ucraniana à agência de notícias Reuters. Segundo autoridades russas, o local foi tomado por um incêndio, já controlado, durante a noite.

A refinaria em questão, na cidade de Tuapse, às margens do Mar Negro, é voltada para exportação.

“A unidade de vácuo estava em chamas. De acordo com informações preliminares, não houve vítimas nem feridos”, afirmou Sergei Boiko, chefe do distrito de Tuapse, em seu canal no aplicativo de mensagens Telegram.

Parte do plano

Citando a fonte ucraniana, a Reuters reportou que o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) vai continuar atacando diferentes instalações que fornecem combustível para as forças armadas russas. Os disparos contra a Rosneft, considerada a maior produtora de petróleo do país, foram a quarta investida seguida de Kiev contra algum tipo de infraestrutura energética de Moscou.

“A SBU ataca com profundidade [o território da] Federação Russa e continuará a atacar instalações que não são apenas importantes para a economia russa, mas também fornecem combustível para as tropas inimigas”, disse a fonte à Reuters.

Na última quinta-feira 18, drones ucranianos atacaram um armazém de petróleo nos arredores de São Petersburgo em um terminal petrolífero de Moscou no Mar Báltico. Já na sexta-feira 19, em uma investida semelhante, outro depósito petrolífero na cidade de Klintsy foi alvo das forças ucranianas.

Subida de tom

O aumento dos ataques da Ucrânia dentro de território russo ocorre em paralelo à dificuldade dos militares ucranianos em avançarem no campo de batalha e penetrarem as defesas do inimigo. Na quarta-feira 24, o Kremlin acusou Kiev de derrubar um avião militar que sobrevoava Belgorod, no sul da Rússia, que transportava mais de 60 prisioneiros de guerra ucranianos, matando ao menos 72 pessoas.

O governo do presidente Volodymyr Zelensky não negou nem confirmou a autoria do ataque, mas afirmou que o jato militar em questão transportava mísseis do mesmo tipo que foram usados em um ataque na região de Kharkiv, um dia antes, que deixou 18 civis ucranianos mortos.