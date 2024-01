Ataque ucraniano atinge depósito de petróleo em São Petersburgo, diz Kiev

A Ucrânia lançou um ataque com drones contra a Rússia na madrugada desta quinta-feira, 18, que atingiu um terminal de armazenamento de combustível e petróleo nos arredores de São Petersburgo. A informação é do jornal ucraniano Ukrainska Pravda, com base em informações de um funcionário da inteligência, que reportou ainda que a autoria do ataque pertence à agência de inteligência militar da Ucrânia (HUR).

O Ministério da Defesa russo afirmou apenas que um drone ucraniano foi interceptado sobre a região de Leningrado, que circunda São Petersburgo, na madrugada de 18 de janeiro. Mas vários canais de blogueiros militares russos no aplicativo de mensagens Telegram relataram que um drone foi abatido justamente sobre o território do Terminal Petrolífero de São Petersburgo, no Golfo da Finlândia.

Informações da inteligência ucraniana

O drone supostamente explodiu com o impacto, iniciando um incêndio.

“Esta é uma operação de Inteligência de Defesa que envolve recursos ucranianos modernos. A coleta de dados continua e há ataques confirmados contra alvos”, disse um funcionário da inteligência ucraniana ao Ukrainska Pravda, sob condição de anonimato.

A fonte acrescentou que o ataque com drones demonstra que “as instalações militares em São Petersburgo e na região de Leningrado estão ao alcance das forças ucranianas”.

Além disso, ele declarou que o ataque “não foi a primeira vez” em que drones ucranianos atingiram a região de Leningrado.

“Mas, desta vez, há diferenças – e o inimigo as sentiu”, disse o funcionário ao jornal ucraniano.

Investidas anteriores

No início de janeiro, vários drones teriam atingido um terminal de armazenamento de petróleo e de fornecimento de energia na região de Oryol, nos arredores da fronteira entre a Ucrânia e Rússia. Além disso, mais explosões foram relatadas em uma ferrovia perto de outro terminal de armazenamento de petróleo em local próximo de Nizhny Tagil, uma cidade perto dos Montes Urais.