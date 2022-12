Dois mísseis da Rússia caem em campo de futebol de escola na Ucrânia

Dois mísseis atingiram o campo de futebol de uma escola na cidade de Malotaranivka, no leste da Ucrânia, nesta terça-feira, 6. Ninguém ficou ferido, mas o incidente mostrou que ataques da Rússia já fazem parte da rotina dos moradores da região do Donbas, que o Kremlin pretende anexar ao seu país.

Um míssil abriu um buraco no campo de futebol e o outro explodiu bem na frente das antigas salas de aula. A explosão estilhaçou janelas e espalhou destroços em corredores e escritórios.

O ataque na pequena cidade com cerca de 3.500 habitantes ocorreu poucas horas depois que o presidente Volodymyr Zelensky anunciou no Telegram que havia visitado recentemente uma cidade industrial vizinha, Sloviansk.

A escola de ensino fundamental Kramatorsk General School 13 estava vazia no momento das explosões. Não havia sinal de presença militar permanente nas imediações da escola, embora ambos os exércitos tenham usado escolas para abrigar soldados durante a guerra.

Segundo reportagem do jornal americano The New York Times, o campo de futebol da escola atacada atrai quase todos os dias várias crianças que brincam no local. Dois garotos planejavam jogar no local nesta terça-feira, mas foram sortudos pois haviam marcado a partida para meia hora depois que os ataques aconteceram.

O porão da escola foi recentemente convertido em um “ponto de invencibilidade”: um dos milhares de centros de serviços básicos de emergência, que o governo uraniano tem criado em caso de blecautes prolongados causados por ataques russos.

