Embaixadas ucranianas recebem pacotes com sangue e olhos de animais

Pacotes “encharcados de sangue” e contendo olhos de animais foram enviados para embaixadas ucranianas em Hungria, Itália, Holanda, Polônia, Croácia, Áustria e Espanha, informou o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia nesta sexta-feira, 2. A polícia tcheca disse que pacotes também foram encontrados na embaixada ucraniana em Praga e no consulado em Brno.

Não está claro quem enviou os pacotes para as embaixadas e consulados, mas o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, disse acreditar que os envios são parte de uma “campanha bem planejada de terror e intimidação”.

Em um comunicado divulgado no Facebook, Oleg Nikolenko, assessor do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, apresentou vários exemplos de ameaças que tem acontecido nas últimas semanas. Dois dias atrás, um funcionário ficou ferido depois que uma carta-bomba explodiu na embaixada da Ucrânia em Madri, na Espanha. Além disso, a embaixada no Cazaquistão recebeu uma falsa ameaça de bomba, enquanto a embaixada nos Estados Unidos recebeu uma carta contendo uma fotocópia de um artigo que criticava a Ucrânia.

“A carta veio em sincronia com outras encontradas em território de um país europeu”, disse Nikolenko. “A Ucrânia está trabalhando com autoridades estrangeiras para investigar todas as ameaças, identificar os implicados e responsabilizá-los.”

As embalagens entregues às embaixadas e consulados europeus, acrescentou, “estavam impregnadas com um líquido de cor característica e com o cheiro correspondente”.

Em uma atualização posterior na sexta-feira, Nikolenko disse que a polícia espanhola isolou uma área ao redor da embaixada ucraniana em Madri depois de receber um pacote ensanguentado semelhante. O assessor também afirmou que os consulados e embaixadas ucranianas intensificaram as medidas de segurança, seguindo as instruções de Kuleba após a explosão em Madri na quarta-feira, 30.

A polícia espanhola confirmou que recebeu um relatório sobre a explosão. No entanto, não revelou ainda quem estava por trás da explosão, e não está claro se os incidentes estão conectados.

O Ministério do Interior da Espanha informou na noite de quarta-feira, 30, que uma segunda “remessa postal suspeita” foi interceptada na sede da empresa de equipamentos militares Instalaza, em Zaragoza. Logo depois, na manhã de quinta-feira, 1, cartas-bomba chegaram ao Ministério da Defesa espanhol e a uma base aérea em Torrejon de Ardoz, nos arredores de Madri.

Outro dispositivo também foi enviado para a embaixada dos Estados Unidos na Espanha.

“As características dos envelopes, assim como seu conteúdo, são semelhantes nos cinco casos”, disse o vice-ministro do Interior da Espanha, Rafael Perez, a jornalistas. “Há sinais que indicam que as cartas vieram do território espanhol, mas insisto que devemos ser prudentes… estamos no início da investigação”, acrescentou.

