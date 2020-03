Dois aviões da FAB decolam para resgate de 300 brasileiros em Cuzco

O Itamaraty e o Ministério da Defesa informaram que dois aviões Hércules da Força Aérea Brasileira (FAB) decolaram nesta terça-feira, 25, para a segunda operação de resgate de nacionais retidos no Peru. Desta vez, cerca de 300 brasileiros serão retirados da cidade histórica de Cuzco. As aeronaves têm previsão de chegada ao Brasil na noite de quinta-feira, 26, ao final de 16 horas de voo.

Com a conclusão dessas operações, aproximadamente 900 brasileiros terão sido regressado do Peru. Os ministérios ressaltam haver voos comerciais partindo de Cuzco e de Lima com destino ao Brasil.

Mais de 3.000 turistas e residentes brasileiros no Peru foram surpreendidos pelo fechamento das fronteiras na semana passada. A medida foi adotada pelo governo peruano como meio de prevenção e controle da epidemia de coronavírus no país. Dois voos trouxeram na última sexta-feira 20, as primeiras levas de brasileiros concentrados em Lima. O resgate tem sido possível graças às consultas da Embaixada do Brasil em Lima com o governo do Peru.

O Itamaraty informou que continua em contato com as autoridades peruanas e as companhias aéreas sobre a retirada dos brasileiros retidos no Peru e recomenda que os interessados acompanhem as informações publicadas no link https://www.facebook.com/Embajadadebrasilperu/.