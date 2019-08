Doadora da campanha de Trump é escolhida embaixadora dos EUA na ONU

Kelly Craft, escolhida pelo presidente Donald Trump para ser embaixadora dos Estados Unidos na ONU, foi confirmada no cargo nesta quarta-feira 31 pelo Senado, apesar da reticência da oposição democrata.

Até hoje embaixadora dos Estados Unidos no Canadá, onde participou das negociações para a adoção de um novo tratado de livre comércio da América do Norte, a diplomata de 57 anos é uma doadora republicana de longa data.

Kelly é casada com o bilionário Joe Craft, empresário do setor carvoeiro. Juntos, doaram 270.000 dólares para a campanha presidencial de Trump em 2016. No total, o republicano arrecadou 600 milhões de dólares para seus esforços eleitorais.

Após críticas por sua relação com os negócios do marido, Kelly se comprometeu em junho, perante o Senado, a se abster quando “o carvão for parte da conversação sobre o aquecimento global na ONU”. Mas não mostrou desavenças com Trump sobre sua decisão de tirar os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris.

Os democratas alegaram que não tinha “nem a experiência, nem as qualidades” necessárias para ocupar o posto.

Confirmada pelo Senado com 56 votos a favor e 34 contra, Craft sucederá a primeira embaixadora de Trump nas Nações Unidas, Nikki Haley, que renunciou no fim de 2018.

Segundo o jornal The Washington Post, Kelly e Joe Craft estão na lista VIP de hóspedes do Trump Hotel de Washington e são clientes assíduos do local. Os dois doaram 1,5 milhão de dólares a candidatos republicanos nas eleições de 2016, sendo 270.000 dólares para o agora presidente.

Além disso, segundo o site Politico, Joe doou 1 milhão de dólares para a cerimônia de posse de Trump.

O presidente americano indicou inicialmente Heather Nauert, ex-porta-voz do Departamento de Estado, para o cargo de embaixadora na ONU. No entanto, a também ex-jornalista da Fox News decidiu desistir da candidatura em fevereiro, antes de ser avaliada pelo Senado, por “motivos familiares”.

O cargo de embaixador na ONU é um dos mais importantes na diplomacia americana e vem com muitas regalias, entre elas a possibilidade de morar em uma enorme cobertura em Nova York.

Antes de Nikki Haley, os embaixadores e suas famílias viviam na ‘suíte palaciana’ do Waldorf-Astoria Hotel, que custava ao governo americano algo em torno de 135.000 dólares por mês. A antecessora de Craft, contudo, ficou hospedada durante seu mandato em um luxuoso apartamento em um edifício de 43 andares próximo da sede das Nações Unidas em Nova York.

(Com AFP e EFE)