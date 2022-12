Diplomacia na Copa: Catar e Emirados se aproximam com encontro de xeiques

O presidente dos Emirados Árabes Unidos (EAU), o xeique Mohammed bin Zayed al-Nahyan, se encontrou com o emir do Catar, o xeique Tamim bin Hamad al-Thani, nesta segunda-feira, 5. É a primeira vez que um líder do país vai a Doha desde que a Arábia Saudita e três aliados encerraram um boicote ao país há quase dois anos, em meio à Copa do Mundo que Mohammed elogiou como um “sucesso” para todos os árabes.

Governante de fato dos Emirados Árabes Unidos por anos antes de se tornar presidente em maio, al-Nahyan visitou al-Thani na breve antes de retornar a Abu Dhabi, onde deve se encontrar com o presidente de Israel, Isaac Herzog. Segundo Anwar Gargash, conselheiro diplomático do presidente dos Emirados, este “é mais um passo para fortalecer a solidariedade do Golfo e a ação conjunta”.

+ Emirados: princesa fugitiva, morte em orgia gay, contrabando

Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito encerraram, no início do ano, passado um embargo de três anos e meio contra o Catar, mas os laços entre Doha e Abu Dhabi não se estreitaram no mesmo ritmo de Riad e Cairo, que restabeleceram rapidamente relações diplomáticas com Doha.

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita e o presidente do Egito participaram da cerimônia de abertura da Copa em Doha, em 20 de novembro, enquanto os Emirados Árabes Unidos enviaram apenas o governante de Dubai, que também é vice-presidente do estado do Golfo.

Mohammed disse que a realização do torneio em Doha, o primeiro realizado no Oriente Médio, foi “um sucesso e uma honra para todos” os estados do Golfo e o mundo árabe em geral, de acordo com a mídia estatal dos Emirados Árabes Unidos.

Continua após a publicidade

A disputa política que levou Riad e seus aliados a romperem todos os laços com o Catar, devido ao seu apoio a grupos islâmicos que eles consideram uma ameaça ao domínio dinástico do Golfo, bem como seu apoio aos rivais Irã e Turquia, desmembrou o bloco de seis nações do Golfo.

Desde então, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos passaram a tentar se relacionar com o governo xiita iraniano, em uma tentativa de conter as tensões da região e consertar os laços com a Turquia, em prol do desenvolvimento econômico.

O conselheiro de segurança nacional dos Emirados Árabes Unidos visitou Doha duas vezes como parte do esforço de Abu Dhabi para administrar as diferenças regionais.

Bahrein e Catar ainda não tiveram conversações bilaterais. Abu Dhabi, como Manama, não nomeou um enviado a Doha, mas restaurou as viagens e os laços comerciais com o Catar.

Isso permitiu que os Emirados Árabes Unidos se beneficiassem de um influxo de torcedores de futebol em parceria com Doha para voos diários com cidades vizinhas para a Copa do Mundo.

+ Copa do Mundo 2022: ‘O esporte não deve ser politizado’, diz Macron

O xeique Mohammed deve se encontrar com o presidente israelense, que desembarcou em Abu Dhabi também nesta segunda-feira depois de visitar o Bahrein. Junto com os Emirados Árabes Unidos, o país estabeleceu laços com Israel em 2020.