Descarrilamento de trem na Turquia mata 10 e deixa mais de 70 feridos

Pelo menos dez pessoas foram mortas e 73 ficaram feridas neste domingo (8) após um trem descarrilar no norte da Turquia, segundo relatórios iniciais enviados do local do acidente.

O Ministério dos Transportes disse que cinco dos seis vagões do trem descarrilaram em um vilarejo na província de Tekirdag, após o solo ceder em razão de fortes chuvas.

O trem partiu de Edirne, na fronteira com a Grécia, e seguia para Istambul. Dentro do veículo havia 362 passageiros e 6 tripulantes, segundo o Ministério dos Transportes.

Uma sobrevivente que não foi identificada afirmou à agência de notícias DHA que ela estava em um dos carros que se acidentou. “Houve mortes imediatamente, pessoas que perderam suas pernas. Foi um acidente horrível”, disse ela.

Imagens do local mostram o solo desmoronado sob os trilhos. Vídeos capturaram os vagões virados e várias pessoas sendo levadas em macas.

O governador de Tekirdag, Mehmet Ceyhan, disse que a área onde o descarrilamento aconteceu estava enlameada pela chuva forte e de difícil acesso. Serviços de emergência tiveram de utilizar helicópteros e ambulâncias para chegarem ao local.

(Com Estadão Conteúdo)