Depois de meses de atrito, Xi e Biden se encontram nos EUA

O presidente da China, Xi Jinping, desembarcou na cidade americana de São Francisco na última terça-feira, 14, e deve se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nesta quarta-feira, às margens do fórum internacional de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico.

A viagem é a primeira de Xi aos EUA em seis anos e os líderes não se falaram desde uma reunião à margem de outro encontro internacional em Bali, na Indonésia, em novembro de 2022. Porém, as expectativas de grandes avanços nesta quarta-feira são baixas.

Enquanto o líder chinês tenta reanimar uma economia vacilante, que ainda não se recuperou totalmente depois dos seus rigorosos controles pandêmicos terem sido relaxados, Biden está enfrentando desafios internacionais, desde a guerra na Ucrânia até o conflito em Gaza.

É esperado que os dois chefes de Estado discutam questões globais como as guerras em Israel e na Ucrânia, assim como temas espinhosos – especialmente os laços chineses com a Coreia do Norte e a Rússia.

Biden e Xi também devem falar sobre Taiwan, a segurança no Indo-Pacífico, direitos humanos, a crise de opioides envolvendo o fentanil, e inteligência artificial. Autoridades americanas também esperam que o comércio “justo” nas relações sino-americanas seja pauta da conversa.

“Nada será retido; tudo está sobre a mesa”, disse uma autoridade do governo Biden à emissora americana CNN, sob condição de anonimato. “Temos clareza sobre isso. Sabemos que os esforços para moldar ou reformar a China ao longo de várias décadas falharam. Mas esperamos que a China exista e seja um ator importante no cenário mundial pelo resto de nossas vidas.”

Analistas esperam que o principal resultado da reunião seja uma diplomacia saudável entre os países, em especial sobre questões-chave mundiais, incluindo clima e saúde. Ambos os lados também podem fazer gestos de boa vontade para facilitar as negociações.

No encontro, Biden deve alertar Xi que os objetivos americanos na região do Indo-Pacífico continuam os mesmos. Em particular, o líder ocidental deve ressaltar um compromisso com a segurança das Filipinas, em um momento em que Manila e Pequim aumentam os atritos no Mar Meridional da China.

A China tem preocupado os seus vizinhos nos últimos anos com o aumento da presença militar no Estreito de Taiwan e no Mar Meridional da China, áreas de grande disputa internacional.

