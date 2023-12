De surpresa, rainha da Dinamarca abdica do trono após 52 anos

Rainha da Dinamarca há 51 anos, Margrethe II, de 83 anos, anunciou em seu discurso de Ano-Novo deste domingo, 31, que vai abdicar do trono a partir de 14 de janeiro, quando completam-se exatos 52 anos desde que está no posto. A monarca será sucedida por seu primogênito, o príncipe Frederik. Filha do rei Frederik IX e da rainha Ingrid, Margrethe assumiu o trono após a morte do pai em 14 de janeiro de 1972 e é atualmente a rainha mais longeva da Europa — desde a morte da rainha Elizabeth II, da Inglaterra. A abdicação surpreendeu o povo dinamarquês.

A alteza mencionou que a operação bem-sucedida que havia feito nas costas em fevereiro deste ano a levou a um momento de reflexão. “A cirurgia naturalmente me levou a pensar sobre o futuro, se havia chegado a hora de passar a responsabilidade para a próxima geração. Decidi que agora é o momento certo. Em 14 de janeiro de 2024, 52 anos após eu suceder meu amado pai, vou abdicar do trono como rainha da Dinamarca”, declarou a rainha, que sempre teve apoio dos dinamarqueses, na fala transmitido para todo o país.

Na Dinamarca, a monarquia não se envolve em política partidária, apenas representa a nação em eventos formais, como visitas de chefes de Estados e celebrações nacionais. Quem governa de fato é o parlamento e os políticos que formam o poder Legislativo.

Em 2022, Margrethe chegou a enfrentar uma briga dentro da família após ter privado quatro de seus oito netos de seus títulos reais. A decisão, segundo o palácio real, foi tomada para permitir que os herdeiros levem vidas normais, e segue mudanças semelhantes em outras casas reais nos últimos anos. A rainha pretendia “criar uma estrutura para que os quatro netos pudessem moldar sua própria existência sem serem limitados pelas considerações e obrigações especiais que uma afiliação formal à Casa Real como uma instituição implica”.