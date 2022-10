‘Sinto muito’, diz rainha da Dinamarca após retirar nobreza dos netos

Atualizado em 4 out 2022, 12h42 - Publicado em 4 out 2022, 12h36

Por Da Redação Atualizado em 4 out 2022, 12h42 - Publicado em 4 out 2022, 12h36

A rainha Margrethe II da Dinamarca pediu desculpas depois de remover os títulos reais de quatro de seus oito netos. A monarca mais antiga da Europa (após a morte da Rainha Elizabeth II) anunciou que, a partir de 2023, os filhos de seu caçula, o príncipe Joachim, não poderão mais ser tratados como príncipe e princesa.

Em comunicado divulgado pela Casa Real dinamarquesa na segunda-feira 3, Margrethe justificou a mudança como uma medida para proteger o “futuro da monarquia”.

“Ter um título real envolve uma série de compromissos e deveres que, no futuro, caberão a menos membros da família real”, disse. “Com meus 50 anos no trono, é natural tanto olhar para trás quanto para frente. É meu dever e meu desejo como Rainha garantir que a monarquia sempre se molde de acordo com os tempos”, explicou a monarca de 82 anos, acrescentando que esta foi uma decisão difícil de tomar.

Com a nova regra, seus netos poderão usar apenas seus títulos de condes e condessa de Monpezat e serão tratados como “Excelência”.

Helle von Wildenrath Løvgreen, secretária de imprensa da condessa Alexandra, ex-esposa do príncipe Joachim, disse à rede de notícias CNN na quinta-feira 29 que Joachim e seus filhos estavam “tristes” e “chocados” com a decisão.

No comunicado, a monarca se desculpou, mas sustentou que o ajuste irá permitir que os herdeiros de seu filho levem uma vida mais normal, seguindo uma decisão semelhante de outras famílias reais de suavizar o peso da nobreza sobre seus parentes.

“Subestimei o quanto meu filho mais novo e sua família se sentem afetados, e sinto muito por isso. Ninguém deve ter dúvidas de que meus filhos, noras e netos são minha grande alegria e orgulho. Agora espero que nós, como família, possamos encontrar a paz para atravessar esta situação”, acrescentou a rainha.

O príncipe herdeiro Frederik, filho mais velho de Magrethe II, é o primeiro na linha de sucessão ao trono. O neto mais velho, o príncipe Christian, é o segundo da fila. Todos os quatro filhos de Frederik mantiveram seus títulos.

O caçula da monarca, Joachim, mora em Paris com sua esposa, a princesa Marie, e seus dois filhos, Henrik, de 13 anos, e Athena, de 10. O príncipe também tem dois filhos mais velhos, Nikolai, 23, e Felix, 20, de seu primeiro casamento com Alexandra, Condessa de Frederiksborg.

Apesar de terem sido destituídos de seus títulos reais, os descendentes de Joachim manterão seus lugares na linha de sucessão.