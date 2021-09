Rainha da Dinamarca é contratada como cenógrafa de filme da Netflix

A rainha Margrethe II (ou Margarida, em português), atual regente da Dinamarca, foi contratada pela Netflix para projetar os sets do filme Ehrengard, adaptação de um romance homônimo da autora Karen Blixen. Aos 81 anos, ela e a monarca Elizabeth II, do Reino Unido, são as únicas rainhas da atualidade.

“As histórias de Karen Blixen sempre me fascinaram, com seus contos estéticos, sua imaginação e seus mundos de criação de imagens. Estou muito feliz por fazer parte deste projeto”, disse a rainha Margrethe II em nota oficial. No trono desde 1972, Margrethe II também tem no currículo outras passagens pelo mundo das artes: já se dedicou a pintura, gravura e colagens, além de ter ilustrado as edições dinamarquesas de O Senhor dos Anéis e participado de exposições no Museu de Arte Moderna Arken, perto de Copenhague. Nos cinemas, já foi designer de produção e roteirista do conto de fadas The Wild Swans, de 2009.

Para a próxima empreitada, deve se manter na mesma temática: a trama de Ehrengard é uma fantasia romântica, também no estilo conto de fadas, na qual um jovem autodenominado “especialista em amor” ajuda a grã-duquesa a encontrar uma esposa adequada ao príncipe – garantindo, assim, um herdeiro ao trono. A coisa desanda quando um filho é concebido fora do casamento. O longa será dirigido pelo dinamarquês Bille August, conhecido por Pelle, o Conquistador, vencedor da Palma de Ouro e Oscar de melhor filme em língua estrangeira em 1988, e por As Melhores Intenções, que também conquistou uma Palma de Ouro em 1992.

“A Rainha criou as decupagens mais fantásticas para o filme, que serão a característica dominante da cenografia geral. ‘Fantástico’, no sentido literal, é o nosso ponto de partida: queremos usar humor e elegância para criar um universo burlesco, fabuloso e autônomo”, disse o diretor. A estreia de Ehrengard está prevista para 2023.