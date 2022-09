Monarca mais antiga da Europa senta do lado oposto de Charles, o mais novo

Em torno de 500 líderes do Reino Unido e de todo o mundo, entre chefes de Estado e representantes formais, fora à Abadia de Westminster nesta segunda-feira, 19, participar da despedida final à rainha Elizabeth II.

Em um detalhe curioso da cerimônia, a rainha Margrethe II, da Dinamarca, sentou-se exatamente do lado oposto ao rei Charles III, fazendo com que a monarca mais antiga da Europa “encarasse” o mais novo.

Enquanto a rainha dinamarquesa marca seu jubileu de ouro neste ano, celebrando 50 anos no trono, Charles herdou o trono britânico com a morte no último dia 8 de sua mãe, Elizabeth II, aos 96 anos.

Com o funeral da monarca britânica, Margrethe alterou os planos de celebração de seu jubileu como forma de respeito.

Entre outros monarcas presentes estão Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, rei do Butão; o imperador Naruhito, do Japão; o rei Philippe e a rainha Mathilde, da Bélgica; o rei Williem-Alexander e a rainha Maxima, da Holanda; e o rei Felipe e a ainha Letizia, da Espanha.