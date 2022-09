Caixão da rainha chega ao funeral, onde já estão Biden, Macron e Liz Truss

A procissão carregando o caixão da rainha chegou à Abadia de Westminster, onde ocorrerá o funeral de estado para homenagear Elizabeth II nesta segunda-feira, 19.

O grupo que carrega o corpo – composto por membros da guarda da Rainha – levará o caixão da carruagem de armas para o serviço fúnebre. A coroa de flores em cima do caixão da rainha inclui alecrim para representar memória; murta, o antigo símbolo de um casamento feliz – cortada de uma planta que cresceu de um raminho de murta no buquê de casamento da rainha em 1947; e carvalho inglês, que simboliza a força do amor.

A pedido do rei, a grinalda é feita de forma sustentável, num ninho de musgo inglês e ramos de carvalho, e sem o uso de espuma floral.

O serviço, que será liderado pelo reitor de Westminster, Dr. David Hoyle, já começou. O sermão será proferido pelo Arcebispo de Canterbury, Justin Welby.

O rei Charles III, acompanhado por membros da família real, seguiu o caixão em sua jornada de Westminster Hall para a Abadia. Os outros filhos da rainha – a princesa Anne, o príncipe Andrew e o príncipe Edward – também o acompanharam. Camilla, a rainha consorte, Sophie, condessa de Wessex, e Sarah, duquesa de York, também já chegaram à Abadia.

O caixão foi carregado em carruagem funerária de Westminster Hall para a Abadia, rebocado por 142 marinheiros da Marinha Real. A tradição remonta ao funeral da rainha Vitória, em 1901.

Enquanto isso, os líderes de estado acompanham o serviço fúnebre.

Emmanuel Macron, o presidente francês, chegou acompanhado de sua esposa, Brigitte. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e sua esposa, Jill, também chegaram à Abadia de Westminster.

A primeira-ministra, Liz Truss, e seu marido, Hugh O’Leary, chegaram recentemente à Abadia de Westminster. Truss lerá a Segunda Lição durante a missa.